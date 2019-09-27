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足球／亞洲大學錦標賽 中華A不敵阿曼第四作收

2019-09-27 13:39聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

中華A隊季軍賽不敵阿曼隊，第四名作收。圖／主辦單位提供
中華A隊季軍賽不敵阿曼隊，第四名作收。圖／主辦單位提供
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「2019亞洲大學足球錦標賽」26日進行最後一天賽事，中華A隊在季軍戰以0：3不敵阿曼隊，以第四名作收，中華B隊則是在五、六名排名賽中以2：3不敵馬來西亞隊，冠軍則由日本以4：1力退南韓隊，成功抱回金盃。

在台南市立田徑場進行的四強排名賽，中華A隊在季軍賽迎戰中東勁旅阿曼隊，第27分鐘阿曼隊隊長馬拉米在右側禁區右腳勁射率先破網，中華A隊隨即回穩力保不在失球，不過到了第82分鐘，中華A隊因潘昱廷直接吃到紅牌後開始崩壞整場戰局，1分鐘連進兩球，終場以0 : 3敗北。

賽後總教練張武業表示，這次在主場作戰，如果球員能拿出之前對抗南韓的態度與精神，還有機會可以踢平並PK，若輸掉那還可以接受，但是輸3球確實多了一些。

而陣中老將姚克綺表示，這場比賽太早失球，原本策略是積極爭搶快速反擊但因阿曼隊體型素質略勝一籌，再加上近期高強度比賽太多，陣中多數球員需趕場出賽、訓練默契不足等因素影響，無法有效串連攻勢才讓對手得利。

阿曼隊總教練也認為中華A隊確實是支好球隊，原本在預賽就已做好情蒐，認為並不太好打，只是在於誰先把握機會率先掌握攻勢契機誰就有機會拿下比賽，很高興勝利站在他們這一方。

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