台灣戶外用品展9/27盛大開展 五大主題區探索戶外風格最新趨勢

2019-09-27 13:42 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 王樹衡 ／即時報導



超馬好手林義傑(左)頒獎給傑出戶外用品廠商。 記者王樹衡／攝影 分享 facebook 由台灣戶外品牌聯盟及展昭國際企業股份有限公司共同舉辦的「2019 Taiwan Outdoor Show 台灣戶外用品展」，於9月27-30日假台北南港展覽館1館隆重登場，400攤以上的戶外品牌齊聚一堂，讓民眾一探戶外用品最新趨勢。極地超馬探險家林義傑，特別出席今天上午的開展儀式，邀民眾一起「Show your OUTDOOR SPIRIT！」

全台最新潮 各式新品齊聚一堂

展出規模史上最大，超過120家品牌、400個以上攤位，各式戶外新品、裝備首度公開。日本戶外領導品牌 Snow Peak 今年首推個人帳，含天幕的設計讓一人露營也能很有風格。拿下2019 TOG Award年度大獎的智慧感測高效能勁速三鐵衣，為全球第一件感測三鐵衣；獲得年度配件類金獎，僅1.75Kg的酷客炫卡爐，也於展中開放預購。

全台最豐富 五大主題區、60+免費講座及體驗，OUTDOOR SPIRIT完美展現

台灣戶外用品展五周年，打造五大主題區：露營車旅風尚、攀岩活動體驗、山岳生活探險、水類運動休閒、戶外課程講座，共計60場以上免費講座及體驗活動，是不能錯過的戶外用品盛會。

全台最好玩 大會抽20萬戶外好禮

於各活動區參與講座及現場活動，即可獲得抽獎券，把總值超過20萬的各式戶外用品好禮抽回家，參加FB線上活動再抽林義傑獨家贊助禮。

展覽資訊：

展覽名稱：2019 Taiwan Outdoor Show 台灣戶外用品展

展覽時間：9月27日(五)至9月30日(一)10:00-18:00

展覽地點：台北南港展覽館1館1F

主辦單位：台灣戶外品牌聯盟(T.O.G)、展昭國際企業股份有限公司

參觀方式：購票入場(全票200／優待票100)

80歲號以上及6歲以下兒童出示證件可享免費入場

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