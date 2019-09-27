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LPGA／印地安納女子賽首輪 錢珮芸並列第23

2019-09-27 11:32聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

錢珮芸。 報系資料照
錢珮芸。 報系資料照
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總獎金200萬美元的LPGA印地安納女子賽（Indy Women in Tech Championship）今天進行首輪賽事，台灣高球女將錢珮芸揮出69（-3）桿，排名並列第23，而「一姊」徐薇淩首輪狀況起伏，繳出73（+1）桿並列第88名。

本周的印地安納女子賽台灣只有錢珮芸與徐薇淩參賽，錢珮芸在首輪抓下四隻小鳥，僅在第八洞發生失誤、吞下柏忌，以69桿紅字繳卡；而世界排名第77的徐薇淩首輪狀況起伏，總計抓下五隻小鳥，但也吞下六個柏忌，陷入淘汰危機。

要尋求衛冕的南韓前世界球后朴城炫，在首輪同樣狀況起伏，雖然在第十洞成功獵鷹，不過卻也發生兩次雙柏忌失誤，最終以70（-2）桿排名第38作收；南韓好手許美貞首輪狂抓九鳥、無失誤完美表現，以63（-9）桿暫居榜首。

「我努力保持在當下，這就是今天打好的關鍵。」許美貞在賽後說，「如果你去想未來，會把所有事情搞亂，這很難做到，但這也是我今年的目標。」

今年八月許美貞才在蘇格蘭女子公開賽（Ladies Scottish Open）封后，收下生涯第三座LPGA冠軍，帶給她更多自信，打球更加自在、舒服，「我的長桿更好了，推桿也不錯，每件事都很好，因此到目前為止，度過了不錯的一年。」

徐薇淩錢珮芸LPGA

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