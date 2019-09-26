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網球／肩傷加劇 澳洲壞小子放棄亞洲賽事

2019-09-26 20:10聯合報 記者曾思儒╱即時報導

上周拉沃盃最終日賽程，澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）就傳出肩膀有狀況，昨天他在珠海公開海首輪出局後，今天宣布因肩傷退出接續的亞洲站賽事，可能到11月的台維斯盃決賽才會重返賽場。

世界排名27的基里洛斯不但是珠海公開賽第6種子，原本也將參加北京公開賽和上海名人賽，但昨天他先以6：7（5：7）、1：6敗給義大利對手塞皮（Andreas Seppi），今天就透過推特宣布修養肩傷。

基里洛斯指出，拉沃盃造成的鎖骨傷勢有加劇情形，「這迫使我退出亞洲圈賽事，我會回去澳洲休息並復健。」

基里洛斯本季已有兩冠在手，不過爭議新聞也不少，尤其和塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）的恩恩怨怨；他曾批小約比愛心的動作「不舒服」，小約教練伊凡尼塞維奇（Goran Ivanisevic）本周反擊，要澳洲「壞小子」先專注在球場上，擠身世界前5、拿到大滿貫比口水戰更重要。

無獨有偶，拉沃盃和基里洛斯分隊對抗的希臘新星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）今天也退出珠海賽程，世界排名第7的他是單打頭號種子、首輪輪空，但今天打到第3盤就宣布退賽。

台維斯盃Stefanos TsitsipasNovak Djokovic

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