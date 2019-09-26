南韓羽賽／周天成領銜拚4強 小戴、王子維接棒出賽

2019-09-26 18:32 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



戴資穎闖南韓羽賽8強。圖／Badminton Photo提供 分享 facebook 尋求南韓羽球公開賽衛冕的我國「一哥」周天成，今天通過3局大戰考驗晉級8強，明天將領銜上場，同樣闖關的「世界球后」戴資穎和「羽球王子」王子維則要在第一球場接棒上陣，3人明天對手恰巧都是印尼羽將，形成難得巧合。

南韓羽賽屬BWF超級500系列賽，總獎金40萬美元，中華羽將共有12組選手在會內賽亮相，只有5組晉級今天第二輪，但王齊麟吞下單日兩敗，混雙和搭檔程琪雅、男雙和李洋的「麟洋配」都沒能闖關，只剩3名單打台將突圍。

去年打下男單金盃的小天明天最先上陣，他將在第3球場碰世界排名27的雷斯塔維托（Shesar Hiren Rhustavito）；兩人月初的台北羽球公開賽才上演首度交鋒，當時由小天3局勝出，第2度對決預計台灣時間明天下午1點登場。

小戴和王子維賽程都排在台灣時間中午12點開戰的第一球場，小戴將在第6場比賽碰世界排名17的瑪莉絲卡（Gregoria Mariska Tunjung），大約台灣時間下午4點上陣，雙姝結束第4度對戰後就換王子維挑戰列第4種子的喬納坦（Jonatan Christie）。

小戴過去3度碰瑪莉絲卡取得全勝，世界排名25的王子維和世界排名第6的喬納坦也握有4勝2敗的對戰優勢；他和小天只要再闖一關，就能在4強上演「寶島內戰」。