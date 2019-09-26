桌球／兒子運動天分高 江宏傑成人肉沙包

2019-09-26 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



江宏傑出席基因檢測發表記者會。 記者徐兆玄／攝影 分享 facebook 晉升「二寶」爸爸的桌球好手江宏傑，愛子「小小傑」不到半歲就活動力驚人，基因檢測結果在運動天分果然分數突出，江宏傑透露自己就是人體「沙包」，抱著兒子時還曾被踢一腳，「他踢我踢得很大力，一定要送去練（體育）！」

訊聯集團創源生技推出基因檢測，從孕前到懷孕、新生兒、小兒到成人都囊括，透過檢測報告就可了解自身運動、藝術天分、學習力道汙染過敏物等項目，這項檢測也接軌台灣精準醫療計畫，今年4月出生的「小小傑」就早早接受檢測。

為「小小傑」接生的高師大附設醫院遺傳諮詢中心主任沈靜茹表示，根據檢測結果，「小小傑」肌耐力和肌肉質量都非常好，音樂天分也有不錯分數，另外也測出「小小傑」有乳糖不耐症，對機車排放汙染物容易過敏等，都是江宏傑和福原愛可以注意和預先避免的部分。

江宏傑出席基因檢測發表記者會。 記者徐兆玄／攝影 分享 facebook

和妻子因為桌球結緣，江宏傑現在也仍有選手身分，下月將代表台南市參加全運會的他透露，「小小傑」檢測結果可說是結合他和愛妻的體育細胞優點，「我們是有討論過，希望（小孩）可以往運動方向走，但也要看他們的興趣。」

他大笑說，夫妻倆平常也喜歡唱歌和聽歌，但「沒人說我有音樂天分這件事」，寶貝兒子被測出音樂天分好，他也樂觀其成，未來會讓一雙子女多方嘗試。

108全運會下月19日到24日在桃園登場，桌球10月2日到6日先在桃園體育館登場，將在團體賽和男雙出賽的江宏傑也喊出奪牌目標，期待兩個項目都站上頒獎台。