親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
恰是傳奇
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
籃球
棒協賽事特報
綜合
路跑
林書豪專區

遭韓國瑜罵粗俗、下流不堪 呱吉說明大港演出原因

張鈞甯讓邱澤碰軟釘子 1天翻案： 造成困擾

運動筆記【關於跑步】我為何樂此不疲？關於跑步，我想說的是「人生短短幾個秋，勇敢做自己，享受跑馬的過程，朝夢想前進」
健行筆記貢寮/草嶺古道之字路走到昏頭的富士山--吉田路線
NBAManu Ginobili戴假髮現身 (2019超級企鵝名人賽)明星與他們的NBA故事｜Feat. 田壘 (下)

桌球／兒子運動天分高 江宏傑成人肉沙包

2019-09-26 17:11聯合報 記者曾思儒╱即時報導

江宏傑出席基因檢測發表記者會。 記者徐兆玄／攝影
江宏傑出席基因檢測發表記者會。 記者徐兆玄／攝影
分享
晉升「二寶」爸爸的桌球好手江宏傑，愛子「小小傑」不到半歲就活動力驚人，基因檢測結果在運動天分果然分數突出，江宏傑透露自己就是人體「沙包」，抱著兒子時還曾被踢一腳，「他踢我踢得很大力，一定要送去練（體育）！」

訊聯集團創源生技推出基因檢測，從孕前到懷孕、新生兒、小兒到成人都囊括，透過檢測報告就可了解自身運動、藝術天分、學習力道汙染過敏物等項目，這項檢測也接軌台灣精準醫療計畫，今年4月出生的「小小傑」就早早接受檢測。

為「小小傑」接生的高師大附設醫院遺傳諮詢中心主任沈靜茹表示，根據檢測結果，「小小傑」肌耐力和肌肉質量都非常好，音樂天分也有不錯分數，另外也測出「小小傑」有乳糖不耐症，對機車排放汙染物容易過敏等，都是江宏傑和福原愛可以注意和預先避免的部分。

江宏傑出席基因檢測發表記者會。 記者徐兆玄／攝影
江宏傑出席基因檢測發表記者會。 記者徐兆玄／攝影
分享

和妻子因為桌球結緣，江宏傑現在也仍有選手身分，下月將代表台南市參加全運會的他透露，「小小傑」檢測結果可說是結合他和愛妻的體育細胞優點，「我們是有討論過，希望（小孩）可以往運動方向走，但也要看他們的興趣。」

他大笑說，夫妻倆平常也喜歡唱歌和聽歌，但「沒人說我有音樂天分這件事」，寶貝兒子被測出音樂天分好，他也樂觀其成，未來會讓一雙子女多方嘗試。

108全運會下月19日到24日在桃園登場，桌球10月2日到6日先在桃園體育館登場，將在團體賽和男雙出賽的江宏傑也喊出奪牌目標，期待兩個項目都站上頒獎台。

江宏傑出席基因檢測發表記者會。 記者徐兆玄／攝影
江宏傑出席基因檢測發表記者會。 記者徐兆玄／攝影
分享

江宏傑樂天桌球

相關新聞

南韓羽賽／橫掃大陸新秀 戴資穎26分鐘速闖8強

2019-09-26 11:31

南韓羽賽／3局大戰拍落西本拳太 周天成辛苦晉8

2019-09-26 14:53

武漢女網／連勝告終 詹家姊妹8強止步

2019-09-26 17:55

南韓羽賽／麟洋配落馬 天、后、王子闖8強

2019-09-26 16:24

台灣之光！台東高三生奪哈薩克世青少柔道金牌

2019-09-26 13:34

女壘／中華隊13:0扣倒印尼 周五戰大陸上演兩岸大戰

2019-09-26 13:18

南韓羽賽／直落二退世界第四安東森 王子維安抵8強

2019-09-26 12:58

PGA／喜互惠公開賽登場 柯瑞在配對賽小試身手

2019-09-26 12:12

南韓羽賽／32分鐘拍下布莎南 小戴闖16強

2019-09-25 23:44

南韓羽賽／36分鐘速闖關 周天成衛冕開紅盤

2019-09-25 21:48

南韓羽賽／拍下地主復仇成功 麟洋配首戰突圍

2019-09-25 18:27

武漢女網／唯一台將希望 詹家姊妹闖8強

2019-09-25 15:09

武漢女網／搶十落敗 謝淑薇雙打無緣8強

2019-09-25 14:44

亞大足／楊振鑫梅開二度 地主逆轉菲律賓

2019-09-25 13:10

南韓羽賽／32分鐘速勝 戴資穎首戰開紅盤

2019-09-25 12:59

女壘／中華扣倒香港拿首勝 對印尼續拚奧運門票

2019-09-25 12:35

南韓羽賽／王子維過頭關 下戰對世錦賽銀牌

2019-09-25 10:47

拳擊／效法蘇麗文精神 林郁婷備戰東奧資格賽

2019-09-25 00:39

女壘／亞太奧運區資格賽 首戰輸澳洲陷困境

2019-09-25 00:35

永達盃國際輪網賽 明開打

2019-09-24 23:40

南韓羽賽／再碰南韓組合 麟洋配拚復仇

2019-09-24 21:09

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

MLB／談馬林魚失敗 前總裁沒算到陳偉殷成災難

2019-09-26 07:08

南韓羽賽／橫掃大陸新秀 戴資穎26分鐘速闖8強

2019-09-26 11:31

NBA／不意外KD出走 柯爾：驚訝程度只有1

2019-09-26 08:55

中職／張志豪第25轟出爐 兄弟最快28日封王

2019-09-25 22:01

中職／林益全雙轟穩居打點王 猿隊下半季確定淘汰

2019-09-25 22:41

NBA／隨口說去灰熊竟一語成讖 伊古達拉：當場笑翻

2019-09-26 13:30

球哥家18歲小弟三球 真有選秀狀元資質？

2019-09-26 07:00

NBA／快艇簽約雷納德嗨過頭 傳貝佛利當詹皇面猛炫耀

2019-09-26 09:50

NBA／厄文又將化身面具俠 臉部左側骨折列每日觀察名單

2019-09-26 07:49

三巨頭獨霸退流行？NBA雙核心爭冠現正當道中

2019-09-26 07:00

NBA／訓練營20人名單即將底定 籃網未留空間給安東尼

2019-09-26 13:00

MLB／奇蹟9月 釀酒人搭上國聯季後賽末班車

2019-09-26 10:30

亞錦賽／前次爭奧運門票失利 中華8搶3搭末班車

2019-09-26 10:04

J博士非真博士 真博士歐尼爾也沒博士論文？

2019-09-26 07:00

NBA／協議回歸休士頓 安德森與火箭再續前緣

2019-09-26 09:22

MLB／三張好牌出誰投外卡戰？國民可能全出

2019-09-26 07:57

NBA／遭艾倫、雷納德粉碎希望 76人教頭布朗盼重現馬刺反彈

2019-09-26 15:00

恰是傳奇12／教練看恰恰 是球星卻不像球星

2019-09-26 10:07

NBA／魔術官方推特發影片 更新佛爾茲投籃恢復進度

2019-09-26 14:00

南韓羽賽／36分鐘速闖關 周天成衛冕開紅盤

2019-09-25 21:48

NBA／雷納德想回家打球 暴龍總裁感同身受

2019-09-26 09:51

NBA／湯普森傷需休養2年？ 醫師駁斥同業說法

2019-09-26 12:30

南韓羽賽／3局大戰拍落西本拳太 周天成辛苦晉8

2019-09-26 14:53

南韓羽賽／直落二退世界第四安東森 王子維安抵8強

2019-09-26 12:58

中職／悍將對猿7連勝 年度勝率龍頭領先1.5場

2019-09-25 23:29

勇士分區二連霸 史尼克也該連莊最佳教練

2019-09-26 07:00

MLB／國民球迷嘲諷如影隨形 哈波終於受夠了

2019-09-26 15:45

南韓羽賽／拍下地主復仇成功 麟洋配首戰突圍

2019-09-25 18:27

MLB／單局挨3支二壘打 陳偉殷後援3局失2分

2019-09-26 10:04

NBA／自信能成為黑馬新人王 波特盼複製西蒙斯經驗

2019-09-26 14:30

觀護盃／關鍵時刻「誤」事 夢想家苦吞二連敗

2019-09-25 21:39

南韓羽賽／32分鐘拍下布莎南 小戴闖16強

2019-09-25 23:44

中職／林益全打點超前朱育賢 挑戰張泰山4座打點王

2019-09-25 19:20

MLB／葛蘭基最後先發任務 只差兩人無安打比賽

2019-09-26 16:38

亞洲盃女籃／找回手感 黃鈴娟外線連發

2019-09-25 21:13

MLB／養傷等季後賽開打 亞古納無緣40轟40盜

2019-09-26 08:18

PGA／喜互惠公開賽登場 柯瑞在配對賽小試身手

2019-09-26 12:12

亞洲盃女籃／下半場當機 中華隊遭日本逆轉

2019-09-25 19:41

MLB／今日戰績表 釀酒人力克紅人取得季後賽資格

2019-09-26 14:20

MLB／教頭收38歲生日禮 雙城暌違9年稱霸美中

2019-09-26 11:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top