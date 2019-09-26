親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
恰是傳奇
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
籃球
棒協賽事特報
綜合
路跑
林書豪專區

接任台北市副市長 黃珊珊證實：曾獲徵詢樂意幫忙

復職法官諷律師「你哪一個學校畢業？」 恐遭免職

運動筆記【關於跑步】我為何樂此不疲？關於跑步，我想說的是「人生短短幾個秋，勇敢做自己，享受跑馬的過程，朝夢想前進」
健行筆記之字路走到昏頭的富士山--吉田路線大溪輕旅行。和平老街｜新南大溪河濱公園｜中庄調整池｜韭菜花田
NBAManu Ginobili戴假髮現身 (2019超級企鵝名人賽)明星與他們的NBA故事｜Feat. 田壘 (下)

南韓羽賽／麟洋配落馬 天、后、王子闖8強

2019-09-26 16:24聯合報 記者曾思儒╱即時報導

中華男雙李洋（後）與王齊麟（前）。報系資料照
中華男雙李洋（後）與王齊麟（前）。報系資料照
分享
總獎金40萬美金的南韓羽球公開賽今天產出8強名單，5組台將都靠單打突圍，包括「世界球后」戴資穎、尋求連霸的「一哥」周天成和「羽球王子」王子維都持續挺進，雙打則是全軍覆沒，王齊麟單日嘗兩敗，混雙、男雙都16強止步。

今天最先登場的是王齊麟／程琪雅的混雙賽事，兩人早上和印尼組合大戰3局但先盛後衰，22：20、16：21、18：21遭逆轉；5組台將壓軸登場的「麟洋配」，下午對決雅加達亞運奪銀的印尼組合法賈（Fajar Alfian）／雷扎（Muhammad Rian Ardianto），兩局都以18：21讓出，無緣站上8強。

單打台將倒是寫下百分百勝率，本周重返世界第一的小戴只花26分鐘就以兩個21：11輕取大陸蔡炎炎，世界排名25的王子維更以21：15、21：16拍下世界排名第4的丹麥世錦賽銀牌安東森（Anders Antonsen），取得對戰2連勝。

挑戰連霸的小天，今天遭世界排名12的日將西本拳太強力挑戰，經3局大戰辛苦以21：10、16：21、21：14晉級，朝衛冕再進一步。

小天和王子維明天都要碰印尼選手，小天對手是世界排名27的雷斯塔維托（Shesar Hiren Rhustavito），王子維則要挑戰列第4種子的喬納坦（Jonatan Christie），兩人只要再拿1勝就會在4強會師。

小戴明天也要碰印尼對手，她將和世界排名17的瑪莉絲卡（Gregoria Mariska Tunjung）碰頭，尋求對戰4連勝。

王子維羽球世錦賽

相關新聞

南韓羽賽／橫掃大陸新秀 戴資穎26分鐘速闖8強

2019-09-26 11:31

南韓羽賽／3局大戰拍落西本拳太 周天成辛苦晉8

2019-09-26 14:53

台灣之光！台東高三生奪哈薩克世青少柔道金牌

2019-09-26 13:34

女壘／中華隊13:0扣倒印尼 周五戰大陸上演兩岸大戰

2019-09-26 13:18

南韓羽賽／直落二退世界第四安東森 王子維安抵8強

2019-09-26 12:58

PGA／喜互惠公開賽登場 柯瑞在配對賽小試身手

2019-09-26 12:12

南韓羽賽／32分鐘拍下布莎南 小戴闖16強

2019-09-25 23:44

南韓羽賽／36分鐘速闖關 周天成衛冕開紅盤

2019-09-25 21:48

南韓羽賽／拍下地主復仇成功 麟洋配首戰突圍

2019-09-25 18:27

武漢女網／唯一台將希望 詹家姊妹闖8強

2019-09-25 15:09

武漢女網／搶十落敗 謝淑薇雙打無緣8強

2019-09-25 14:44

亞大足／楊振鑫梅開二度 地主逆轉菲律賓

2019-09-25 13:10

南韓羽賽／32分鐘速勝 戴資穎首戰開紅盤

2019-09-25 12:59

女壘／中華扣倒香港拿首勝 對印尼續拚奧運門票

2019-09-25 12:35

南韓羽賽／王子維過頭關 下戰對世錦賽銀牌

2019-09-25 10:47

拳擊／效法蘇麗文精神 林郁婷備戰東奧資格賽

2019-09-25 00:39

女壘／亞太奧運區資格賽 首戰輸澳洲陷困境

2019-09-25 00:35

永達盃國際輪網賽 明開打

2019-09-24 23:40

南韓羽賽／再碰南韓組合 麟洋配拚復仇

2019-09-24 21:09

武漢女網／延續奪冠氣勢 詹家姊妹開紅盤

2019-09-24 18:04

桃園全運廣告帥炸 名導尹國賢操刀

2019-09-24 17:40

籃網球／中華隊名列第4 青年隊排第6名

2019-09-24 17:27

拳擊／行動傳愛 林郁婷孝親為母洗腳

2019-09-24 17:20

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

MLB／談馬林魚失敗 前總裁沒算到陳偉殷成災難

2019-09-26 07:08

南韓羽賽／橫掃大陸新秀 戴資穎26分鐘速闖8強

2019-09-26 11:31

NBA／不意外KD出走 柯爾：驚訝程度只有1

2019-09-26 08:55

中職／張志豪第25轟出爐 兄弟最快28日封王

2019-09-25 22:01

中職／林益全雙轟穩居打點王 猿隊下半季確定淘汰

2019-09-25 22:41

NBA／隨口說去灰熊竟一語成讖 伊古達拉：當場笑翻

2019-09-26 13:30

NBA／厄文又將化身面具俠 臉部左側骨折列每日觀察名單

2019-09-26 07:49

NBA／快艇簽約雷納德嗨過頭 傳貝佛利當詹皇面猛炫耀

2019-09-26 09:50

球哥家18歲小弟三球 真有選秀狀元資質？

2019-09-26 07:00

三巨頭獨霸退流行？NBA雙核心爭冠現正當道中

2019-09-26 07:00

NBA／洛齊爾轉戰黃蜂獲重用 教頭：上場時間大增

2019-09-25 16:54

NBA／訓練營20人名單即將底定 籃網未留空間給安東尼

2019-09-26 13:00

NBA／協議回歸休士頓 安德森與火箭再續前緣

2019-09-26 09:22

J博士非真博士 真博士歐尼爾也沒博士論文？

2019-09-26 07:00

MLB／奇蹟9月 釀酒人搭上國聯季後賽末班車

2019-09-26 10:30

MLB／三張好牌出誰投外卡戰？國民可能全出

2019-09-26 07:57

亞錦賽／前次爭奧運門票失利 中華8搶3搭末班車

2019-09-26 10:04

恰是傳奇12／教練看恰恰 是球星卻不像球星

2019-09-26 10:07

NBA／遭艾倫、雷納德粉碎希望 76人教頭布朗盼重現馬刺反彈

2019-09-26 15:00

南韓羽賽／36分鐘速闖關 周天成衛冕開紅盤

2019-09-25 21:48

NBA／魔術官方推特發影片 更新佛爾茲投籃恢復進度

2019-09-26 14:00

NBA／雷納德想回家打球 暴龍總裁感同身受

2019-09-26 09:51

NBA／湯普森傷需休養2年？ 醫師駁斥同業說法

2019-09-26 12:30

中職／悍將對猿7連勝 年度勝率龍頭領先1.5場

2019-09-25 23:29

MLB／莫里納蹲滿19局 瓦格斯再見安救響尾蛇

2019-09-25 18:01

南韓羽賽／直落二退世界第四安東森 王子維安抵8強

2019-09-26 12:58

中職／羅力自認29日登板OK 做好對決恰恰準備

2019-09-25 17:23

南韓羽賽／拍下地主復仇成功 麟洋配首戰突圍

2019-09-25 18:27

勇士分區二連霸 史尼克也該連莊最佳教練

2019-09-26 07:00

MLB／單局挨3支二壘打 陳偉殷後援3局失2分

2019-09-26 10:04

南韓羽賽／3局大戰拍落西本拳太 周天成辛苦晉8

2019-09-26 14:53

觀護盃／關鍵時刻「誤」事 夢想家苦吞二連敗

2019-09-25 21:39

NBA／自信能成為黑馬新人王 波特盼複製西蒙斯經驗

2019-09-26 14:30

中職／林益全打點超前朱育賢 挑戰張泰山4座打點王

2019-09-25 19:20

南韓羽賽／32分鐘拍下布莎南 小戴闖16強

2019-09-25 23:44

亞洲盃女籃／找回手感 黃鈴娟外線連發

2019-09-25 21:13

MLB／養傷等季後賽開打 亞古納無緣40轟40盜

2019-09-26 08:18

亞洲盃女籃／下半場當機 中華隊遭日本逆轉

2019-09-25 19:41

MLB／今日戰績表 釀酒人力克紅人取得季後賽資格

2019-09-26 14:20

MLB／教頭收38歲生日禮 雙城暌違9年稱霸美中

2019-09-26 11:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top