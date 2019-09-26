南韓羽賽／麟洋配落馬 天、后、王子闖8強

2019-09-26 16:24 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



中華男雙李洋（後）與王齊麟（前）。報系資料照 分享 facebook 總獎金40萬美金的南韓羽球公開賽今天產出8強名單，5組台將都靠單打突圍，包括「世界球后」戴資穎、尋求連霸的「一哥」周天成和「羽球王子」王子維都持續挺進，雙打則是全軍覆沒，王齊麟單日嘗兩敗，混雙、男雙都16強止步。

今天最先登場的是王齊麟／程琪雅的混雙賽事，兩人早上和印尼組合大戰3局但先盛後衰，22：20、16：21、18：21遭逆轉；5組台將壓軸登場的「麟洋配」，下午對決雅加達亞運奪銀的印尼組合法賈（Fajar Alfian）／雷扎（Muhammad Rian Ardianto），兩局都以18：21讓出，無緣站上8強。

單打台將倒是寫下百分百勝率，本周重返世界第一的小戴只花26分鐘就以兩個21：11輕取大陸蔡炎炎，世界排名25的王子維更以21：15、21：16拍下世界排名第4的丹麥世錦賽銀牌安東森（Anders Antonsen），取得對戰2連勝。

挑戰連霸的小天，今天遭世界排名12的日將西本拳太強力挑戰，經3局大戰辛苦以21：10、16：21、21：14晉級，朝衛冕再進一步。

小天和王子維明天都要碰印尼選手，小天對手是世界排名27的雷斯塔維托（Shesar Hiren Rhustavito），王子維則要挑戰列第4種子的喬納坦（Jonatan Christie），兩人只要再拿1勝就會在4強會師。

小戴明天也要碰印尼對手，她將和世界排名17的瑪莉絲卡（Gregoria Mariska Tunjung）碰頭，尋求對戰4連勝。