南韓羽賽／3局大戰拍落西本拳太 周天成辛苦晉8

2019-09-26 14:53 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



周天成。 報系資料照 分享 facebook 尋求南韓公開賽男單連霸的台灣羽球「一哥」周天成，今天在16強賽碰上日本好手西本拳太，小天在超過一小時的三局大戰中以21：10、16：21、21：14晉級八強也收下對戰三連勝。

本周南韓公開賽台將共有五組人馬挺進16強，今天由混雙王齊麟／程琪雅打頭陣但沒能「開胡」，接續登場的「世界球后」戴資穎以直落二拍落大陸19歲女將蔡炎炎，男單部分「羽球王子」王子維也成功突圍，周天成是今天第四組登場的台彎選手。

周天成與西本拳太過去有過六次交手，小天握有五勝一負的對戰優勢，唯一一次吞敗是在今年三月的德國公開賽，不過接下來在亞錦賽及泰國公開賽交手都由小天取勝，目前取得對戰二連勝。

上周在大陸羽賽止步八強後，周天成本周轉往南韓，首輪只用了37分鐘就取勝，今天面對世界排名第12的西本拳太，小天來勢洶洶，一下場就打出10：1的開局，讓西本只能在後苦追，以21：10先下一城。

次局周天成一下場連掉三分陷入落後，儘管兩度追平仍讓對手要回領先，以16：21丟失，讓西本拳太扳回一城。決勝局周天成又打出4：1的攻勢，之後一路都維持領先優勢，最終在68分鐘的三局大戰中辛苦取勝。

而唯一一組晉級16強的台灣男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋則要碰上第六種子的印尼組合。