南韓羽賽／直落二退世界第四安東森 王子維安抵8強

2019-09-26 12:58 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



王子維。 報系資料照 分享 facebook 台灣「羽球王子」王子維今天在超級500系列南韓羽球公開賽男單16強，面對世界排名第四的丹麥好手安東森（Anders Antonsen），王子維首局逆轉取勝後打出氣勢，最終耗時42分鐘以21：15、21：6過關，在戴資穎後也挺進八強。

上周大陸羽賽王子維次輪沒能闖過奧運金牌諶龍這關，止步16強，本周轉往南韓，首輪先是在三局大戰中拍落世界排名15的日本好手常山幹太，今天再面對世界排名第四的安東森，過去兩人曾有過一次交手，2016年的瑞士公開賽當時由王子維直落二取勝。

相隔三年兩人再度碰頭，首局6：6後王子維連下三分要回領先，一度取得12：8的優勢，但王子維卻發生亂流，遭安東森連下七分逆轉，不過他即時回穩，從12：15急起直追，沒讓對手再拿下任何分數，用一波9：0攻勢漂亮收尾。

挾著這股氣勢，次局王子維再先掉一分後連拿六分逆轉，一路都維持著領先優勢，比賽後段更擴大分差來到18：5，最終只讓對手拿到六分，直落二順利闖關，下一戰將碰上印尼喬納坦（Christie Jonatan）與泰國菲普拉達（Khosit Phetpradab）間的勝方。

而台將唯一一組挺進16強的混雙組合王齊麟／程琪雅則以22：20、16：21、18：21不敵印尼組合，無緣八強。