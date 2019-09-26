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南韓羽賽／直落二退蔡炎炎 小戴26分鐘速闖8強

2019-09-26 11:31聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

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本周重返羽球「世界球后」寶座的台灣羽球「一姊」戴資穎，今天在超級500系列南韓羽球公開賽女單16強賽，碰上今年亞錦賽女單銅牌的19歲大陸新秀蔡炎炎，小戴展現球后威力，只花了26分鐘就以兩個21：11取勝，安抵八強。

戴資穎上一站是在大陸羽賽女單四強賽展現「強心臟」，逆轉拍落地主好手陳雨菲，確定第三度登上世界球后位置，本周二世界羽球聯盟（BWF）更新積分，小戴以9萬3045分再次登頂。

去年未參加南韓羽賽的戴資穎，本屆沒有保分壓力，但過去八度參賽，最佳成績是2014至2017年連四屆晉級八強，而小戴若想要拉開後方追兵山口茜、奧原希望、陳雨菲的差距，除了要先跨過「八強魔咒」還要打進決賽才能加分。

面對曾在2015年中國公開賽有過一次交手的蔡炎炎，戴資穎在首局2：2後連下三分要回領先，並靠著左右拉掉調動對手，持續將領先擴大，中段小戴再加足馬力，在14：10時打出一波7：1的攻勢，輕鬆收下首局。

握有一局領先的戴資穎，次局前段稍微掙扎，但在2：3落後時連下四分逆轉戰局，儘管一度讓蔡炎炎追到7：6，但小戴即時回穩又連拿六分擴大領先，最後就以兩個21：11輕取對手，晉級八強。

戴資穎羽球

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