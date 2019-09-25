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南韓羽賽／36分鐘速闖關 周天成衛冕開紅盤

2019-09-25 21:48聯合報 記者曾思儒╱即時報導

周天成。 資料照(新華社)
周天成。 資料照(新華社)
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去年摘下南韓公開賽冠軍，男單世界排名第2的我國「一哥」周天成，今天踏出連霸第一步，壓軸場輕鬆以21：12、21：15拍下世界排名24的泰國塔馬辛（Sitthikom Thammasin），加入「世界球后」戴資穎、「羽球王子」王子維等晉級行列。

小天去年摘下3冠，第3座冠軍就是南韓公開賽；今年他已在BWF超級1千系列的印尼公開賽、超級500系列的泰國公開賽及超級300系列的台北羽球公開賽登頂，今天也以衛冕軍身分開出紅盤，僅花36分鐘就挺進16強。

小天第二輪要碰世界排名12的日將西本拳太，過往6度碰頭小天取得5勝1敗優勢，第7度交鋒預定台灣時間明天下午1點40分舉行。

南韓公開賽屬超級500系列賽，今年總獎金40萬美金，中華羽球隊共有12組台將會內賽亮相，首輪最後上陣的男雙「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵碰馬來西亞組合徐家銘／劉雋程，排名21的「楊肉盧」沒能突圍，13：21、19：21吞下對戰2連敗，無緣和「麟洋配」王齊麟／李洋會師16強。

總計中華羽將有5組晉級第二輪，王齊麟／程琪雅的混雙第二戰明天9點50分打頭陣，「世界球后」戴資穎預計明天10點25分碰大陸蔡炎炎，中午12點換王子維挑戰排第5種子的丹麥好手安東森（Anders Antonsen），接續就換小天搶勝，最後登場的「麟洋配」則是表定下午2點半對決雅加達亞運奪銀的印尼組合法賈（Fajar Alfian）／雷扎（Muhammad Rian Ardianto）。

羽球戴資穎王子維

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