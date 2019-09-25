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南韓羽賽／拍下地主復仇成功 麟洋配首戰突圍

2019-09-25 18:27聯合報 記者曾思儒╱即時報導

「麟洋配」王齊麟／李洋。 報系資料照
「麟洋配」王齊麟／李洋。 報系資料照
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兩個月前首度碰南韓組合高成炫／申白喆，我國男雙排名最佳的「麟洋配」王齊麟／李洋因王齊麟腰傷退賽，將今年美國公開賽冠軍拱手讓出；相隔兩個月，兩組人馬今天在南韓公開賽首輪再碰頭，世界排名第10的「麟洋配」順利完成兩個月前沒打完的對決，且以21：16、21：18勝出，也成今天第4組突圍的台將。

兩個月前首度碰頭，「麟洋配」雖讓出首局，但第二局將戰局扳平，無奈王齊麟腰傷影響身手，決勝局打不到一半就決定退賽；今天再碰頭，「麟洋配」首局幾乎一路領先，14：11時再連下5分拉開差距，以21：16先下一城。

第2局地主組合一度取得9：4優勢，但「麟洋配」拉出8：0攻勢反超，最終只花34分鐘就以21：18迎接勝利。

王齊麟稍早先在混雙闖關，他和程琪雅是混雙32籤唯一台將代表，今天碰第2種子的大陸組合王懿律／黃東萍，第一局只打4分，對手就退賽，讓王齊麟迎接單日雙勝。

南韓公開賽屬BWF超級500系列賽，總獎金40萬美元，今天5項會內賽全面開戰，中華羽將包括重返「世界球后」戴資穎和「羽球王子」王子維等10組台將都已完成賽程，除王齊麟男雙、混雙都闖關，只有小戴和王子維突圍，男單呂家弘、女單白馭珀、女雙許雅晴／胡綾芳和張淨惠／楊景惇、男雙廖敏竣／蘇敬恒和李哲輝／楊博軒都首輪止步。

尋求衛冕的「一哥」周天成和男雙「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵則要在壓軸場尋求勝場。

王子維羽球戴資穎

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