親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
恰是傳奇
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
籃球
棒協賽事特報
綜合
路跑

神展開！ 威京集團砸372億元標回京華城

郭台銘退黨案 國民黨中常會通過予以慰留

運動筆記關於跑步，是我最貼近自己的時刻【關於跑步】就是愛錢、愛吃、愛漂亮
健行筆記相揪來去合歡山，讓你首登百岳就成功!【玉山主峰】抽籤好難，那一日單攻吧 (台北出發，行程交通)
NBAManu Ginobili戴假髮現身 (2019超級企鵝名人賽)明星與他們的NBA故事｜Feat. 田壘 (下)

武漢女網／唯一台將希望 詹家姊妹闖8強

2019-09-25 15:09聯合報 記者曾思儒╱即時報導

詹家姊妹在武漢女網賽持續挺進。 圖／劉雪貞提供（資料照）
詹家姊妹在武漢女網賽持續挺進。 圖／劉雪貞提供（資料照）
分享

上周在泛太平洋女網賽捧冠的詹家姊妹詹詠然／詹皓晴，連勝場次持續累加，名列武漢女網賽第6種子的姊妹倆，今天再以直落2拍下俄羅斯布林柯娃（Anna Blinkova）／捷克佛拉可娃（Renata Voracova），8強就位。

詹家姊妹一下場就遭破發，不過第2局馬上回破，加上第8局再度破發成功，以6：3先下一城；第二盤姊妹倆延續氣勢，第一局就破發成功，2：0的領先在第5局再破發後擴大到4：1，最終就以6：2迎接勝利。

武漢女網賽總獎金282萬8千美金，屬WTA一年只有5場的「超五」賽事，單打64籤、雙打32籤，我國「一姊」謝淑薇本周單、雙打都出擊，她單打首輪逆轉前球后「丹麥甜心」伍茲妮雅琪（Caroline Wozniacki），但昨天第二輪不敵手握2座大滿貫的俄羅斯庫茲妮佐娃（Svetlana Kuznetsova）。

雙打她和史翠可娃（Barbora Strycova）排頭號種子，首輪輪空直闖16強，但今天面對烏克蘭琪切諾克（Lyudmyla Kichenok）／美國史皮爾絲（Abigail Spears），「台捷組合」在決勝盤「超級搶10」雖先瓦解對手一個賽末點，但自己10：9終結比賽的機會也沒把握，最終以4：6、6：2、11：13無緣晉級。

羅斯伍茲妮雅琪謝淑薇

相關新聞

南韓羽賽／32分鐘速勝 戴資穎首戰開紅盤

2019-09-25 12:59

武漢女網／搶十落敗 謝淑薇雙打無緣8強

2019-09-25 14:44

亞大足／楊振鑫梅開二度 地主逆轉菲律賓

2019-09-25 13:10

女壘／中華扣倒香港拿首勝 對印尼續拚奧運門票

2019-09-25 12:35

南韓羽賽／王子維過頭關 下戰對世錦賽銀牌

2019-09-25 10:47

拳擊／效法蘇麗文精神 林郁婷備戰東奧資格賽

2019-09-25 00:39

女壘／亞太奧運區資格賽 首戰輸澳洲陷困境

2019-09-25 00:35

永達盃國際輪網賽 明開打

2019-09-24 23:40

南韓羽賽／再碰南韓組合 麟洋配拚復仇

2019-09-24 21:09

武漢女網／延續奪冠氣勢 詹家姊妹開紅盤

2019-09-24 18:04

桃園全運廣告帥炸 名導尹國賢操刀

2019-09-24 17:40

籃網球／中華隊名列第4 青年隊排第6名

2019-09-24 17:27

拳擊／行動傳愛 林郁婷孝親為母洗腳

2019-09-24 17:20

女壘／8搶1奧運資格賽開打 中華首戰不敵澳洲

2019-09-24 15:58

南韓羽賽／王子維打頭陣 周天成壓軸出賽

2019-09-24 15:20

南韓羽賽／白馭珀會外賽突圍 女單合體戴資穎

2019-09-24 14:54

武漢女網／不敵2座大賽冠軍 謝淑薇次輪出局

2019-09-24 12:58

足球／比下C羅 梅西獲第6座年度最佳球員

2019-09-24 06:51

LPGA／裙襬搖搖史上最豪華 5大賽冠軍到齊

2019-09-24 00:39

武漢女網／賽前喊沒球感 謝淑薇仍淘汰前球后

2019-09-24 00:39

籃網球／台灣國際邀請賽 中華隊不敵泰國吞第3敗

2019-09-23 19:43

南韓羽賽／小天、小戴首日輪空 3組演台灣內戰

2019-09-23 19:08

高球／推6年振興計畫 高協盼培養更多人才

2019-09-23 18:12

梅茲網賽／逆轉勝收賽史第4冠 松加寫新猷

2019-09-23 18:10

LPGA／裙襬搖搖陣容再升級 五大賽冠軍都來台獻技

2019-09-23 17:31

成都網賽／苦戰2小時遭逆轉 莊吉生首輪出局

2019-09-23 17:12

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

中職／樂天入主Lamigo 凸顯加盟辦法不合理

2019-09-25 07:00

中職／浪費一身好功夫 5球員值得更多機會

2019-09-25 07:00

梅花旗／劉致榮2分砲還飆158公里 文化扣倒吳鳳

2019-09-24 17:46

MLB／拉米瑞茲神速歸隊 張育成讓出三壘

2019-09-25 07:05

日職／樂天重返季後賽 宋家豪本季第3勝到手

2019-09-24 20:40

全壘打霸主之爭 洋基後勢凌駕雙城

2019-09-25 07:00

NBA／籃網宣布KD新季報銷 3巨頭合體再等一季

2019-09-25 11:35

NBA／厄文練習賽臉遭肘擊 送醫接受檢查

2019-09-25 09:19

NBA／因傷恐缺席訓練營 傳庫茲瑪將跳槽球鞋品牌

2019-09-25 15:00

日職／歐力士1:3不敵火腿 張奕4局失3分吞4連敗

2019-09-24 20:22

南韓羽賽／32分鐘速勝 戴資穎首戰開紅盤

2019-09-25 12:59

NBA／詹皇高中球衣將拍賣 預估破50萬美元

2019-09-24 17:27

NBA／前女友「綁架」愛犬 烏布瑞決定提告

2019-09-24 17:36

MLB／沙巴西亞首度後援登板 中斷連560場先發

2019-09-25 09:32

NBA／放話留字母哥 公鹿隊挨罰156萬元

2019-09-25 10:35

NBA／賈奈特首次拍電影 亞當山德勒新片尬一角

2019-09-25 11:05

日職／張奕苦吞4連敗 懊悔太早被換下場

2019-09-24 20:28

MLB／拉米瑞茲復出雙響7打點 張育成2打數掛蛋

2019-09-25 11:54

NBA／哈登難搞、衛少外線爛 球探看衰雙MVP

2019-09-25 13:14

MLB／就在哈波面前 國民首奪外卡晉級季後賽

2019-09-25 11:46

NBA／藍道夫38歲仍有意續戰 ：我還沒退休

2019-09-25 14:45

觀護盃／不用咖啡因也會High 台銀洪金寶助隊退美

2019-09-24 19:24

中職／20安13分打爆猿 悍將返年度勝率王

2019-09-25 00:18

南韓羽賽／王子維過頭關 下戰對世錦賽銀牌

2019-09-25 10:47

中職／林益全打點破百 追平朱育賢並列龍頭

2019-09-24 23:11

日職／西武完成洋聯2連霸 陳冠宇投0.1局失1分

2019-09-24 21:15

亞冠盃／林志傑8分3助攻 富邦大勝曼谷高科技

2019-09-24 21:02

NBA／快艇搶下雷納德 美媒曝光過程驚濤駭浪

2019-09-25 14:28

MLB／大谷膝蓋手術後首現身 坦言不滿本季表現

2019-09-25 11:05

MLB／和隊友韋蘭德搶塞揚 柯爾K破太空人紀錄

2019-09-25 14:11

恰是傳奇11／永不離開棒球 火星人加入基層回饋

2019-09-25 07:00

圖／／范國宸代打關鍵安 悍將13：7擊敗猿

2019-09-24 23:03

日職／2台將降二軍 宋家豪全力備戰季後賽

2019-09-25 15:42

亞洲盃女籃／4分不敵南韓 中華隊吞首敗

2019-09-24 19:48

梅花旗大學棒球錦標賽 最新比分與賽程表

2019-09-25 14:55

中職／二軍意象訓練1個月 高國輝終於回一軍

2019-09-24 19:19

觀護盃／楊敬敏初登場還在磨合 夢想家首戰落敗

2019-09-25 00:44

報名費漲到1千8 台北馬拉松跑友怨

2019-09-24 23:07

梅花旗／安打數僅嘉南藥大一半 高雄大學照樣逆轉勝

2019-09-24 18:41

觀護盃／首位NCAA冠軍班底 瓊斯盼助台銀更進一步

2019-09-24 19:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top