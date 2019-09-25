武漢女網／唯一台將希望 詹家姊妹闖8強

2019-09-25 15:09 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



詹家姊妹在武漢女網賽持續挺進。 圖／劉雪貞提供（資料照） 分享 facebook

上周在泛太平洋女網賽捧冠的詹家姊妹詹詠然／詹皓晴，連勝場次持續累加，名列武漢女網賽第6種子的姊妹倆，今天再以直落2拍下俄羅斯布林柯娃（Anna Blinkova）／捷克佛拉可娃（Renata Voracova），8強就位。

詹家姊妹一下場就遭破發，不過第2局馬上回破，加上第8局再度破發成功，以6：3先下一城；第二盤姊妹倆延續氣勢，第一局就破發成功，2：0的領先在第5局再破發後擴大到4：1，最終就以6：2迎接勝利。

武漢女網賽總獎金282萬8千美金，屬WTA一年只有5場的「超五」賽事，單打64籤、雙打32籤，我國「一姊」謝淑薇本周單、雙打都出擊，她單打首輪逆轉前球后「丹麥甜心」伍茲妮雅琪（Caroline Wozniacki），但昨天第二輪不敵手握2座大滿貫的俄羅斯庫茲妮佐娃（Svetlana Kuznetsova）。

雙打她和史翠可娃（Barbora Strycova）排頭號種子，首輪輪空直闖16強，但今天面對烏克蘭琪切諾克（Lyudmyla Kichenok）／美國史皮爾絲（Abigail Spears），「台捷組合」在決勝盤「超級搶10」雖先瓦解對手一個賽末點，但自己10：9終結比賽的機會也沒把握，最終以4：6、6：2、11：13無緣晉級。