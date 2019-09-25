亞大足／楊振鑫梅開二度 地主逆轉菲律賓

2019-09-25 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



中華B隊楊振鑫（中）梅開二度，開心與隊友擊掌。圖／大會提供 分享 facebook

2019亞洲大學足球錦標賽持續在台南熱戰，昨天地主中華B隊在楊振鑫梅開二度下，以5：3力退菲律賓隊，另戰馬來西亞隊則以2：0擊敗越南隊，今天大會休兵，明天進行最終日賽程。

由台體大組成的中華B隊，昨天碰菲律賓隊，開賽3分鐘陳泓維就率先破網，第18分鐘陳俊廷利用角球補刀，助隊取得2：0領先，但菲律賓上半場結束前也兩度攻破球門，半場打完扳平球數。

中華B隊總教練趙榮瑞不滿子弟兵的輕敵表現，下半場改變中場陣容，改由楊振鑫鎮守中場，雖被菲律賓隊趁中華隊尚未回神之際攻進第3球，但替補奇兵楊振鑫在第80分鐘踢進追平分，1分鐘後再由陳柏諭利用菲律賓隊慌亂之際補進超前球，楊振鑫最後第85分鐘更在30碼左右錦上添花，個人「梅開二度」，以5：3終結菲律賓隊反撲氣焰。

香港隊台裔球員李致中。圖／大會提供 分享 facebook

楊振鑫興奮表示，上半場全隊過於輕敵，被對方追平後全隊節奏大亂，士氣也非常低迷，且全隊8成以上都沒國際賽經驗，不曾遇過如此靈活節奏又快的球隊，中場休息時間總教練震怒之餘，也不斷安撫全隊「別把該贏的比賽輸掉」，並明快的換上兩位中場球員，很高興能得到總教練的信任帶領全隊獲得勝利。

今天大會休兵，明天從早上9點半開始名次決定賽，地主中華B隊將於11點半於台南市立足球場對決馬來西亞隊，爭取第5名，兩場獎牌戰則於台南市立田徑場舉行，下午1點半銅牌戰由阿曼隊碰中華A隊，下午3點半的冠軍戰則由日本隊和南韓隊上演日韓大戰。