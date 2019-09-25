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南韓羽賽／32分鐘速勝 戴資穎首戰開紅盤

2019-09-25 12:59聯合報 記者林宋以情╱即時報導

戴資穎在南韓羽賽女單首輪交手泰國布莎南（Busanan Ongbumrungpa...
戴資穎在南韓羽賽女單首輪交手泰國布莎南（Busanan Ongbumrungpan），只花32分鐘就以21：13、21：19開紅盤。 勝利提供
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本周重返世界球后寶座的戴資穎，25日在南韓羽賽女單首輪交手泰國布莎南（Busanan Ongbumrungpan），只花32分鐘就以21：13、21：9開紅盤，加上勁敵世界第二日本名將山口茜在首輪退賽，戴資穎確定穩坐球后寶座到丹麥公開賽。

戴資穎在上周中國大陸羽賽奪銀，本周要回世界第一頭銜，首輪迎戰泰國布莎南，小戴過去對戰取得八勝三負優勢，今要尋求近期七連勝。戴資在穎6：7後掌握進攻節奏，連下4分擴大領先，布莎南嘗試網前小球對決戴資穎，不過仍讓小戴逮到機會殺球，首局21：13拿下。

次局小戴在5平後連下5分，取得10：5領先，運用擅長的前後拉吊，伺機便拍突擊，收到不錯成效，打出一波6：0，21：9順利收下勝利。

小戴次輪的對手是中國大陸蔡炎炎、陳曉欣勝方，戴資穎在八強才可能遭遇種子前印度球后塞娜（Saina Nehwal）。首輪有多位名將退賽，包括大陸前球后李雪瑞，以及和小戴同居上半部籤表的山口茜。

山口茜在首輪面對印尼菲崔亞妮（Fitriani Fitriani）首局還未打滿就退賽，連續三站一輪遊，小戴四強可能遭遇好姊妹泰國依瑟儂（Ratchanok Intanon）。

山口茜提前出局，戴資穎也將穩坐球后寶座，直到10月21日丹麥公開賽結束。

女雙許雅晴／胡綾芳在首輪遭遇印尼第一女雙波莉（Greysia Polii）／拉哈育（Apriyani Rahayu），13：21、15：21敗陣，混雙王齊麟／程琪雅因大會第二種子大陸王懿律／黃東萍退賽，以3：1晉級次輪。

台灣「一哥」周天成預計晚間8時上陣，迎戰泰國塔馬辛（Sitthikom Thammasin）；男單呂家弘、女單白馭珀，以及四組台灣男雙李哲輝／楊博軒、廖敏竣／蘇敬恒、李洋／王齊麟、盧敬堯／楊博涵也將陸續登場。

戴資穎周天成

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