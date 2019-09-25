南韓羽賽／王子維過頭關 下戰對世錦賽銀牌

2019-09-25 10:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



我國「羽球王子」王子維25日在南韓羽賽男單首輪打頭陣，鏖戰三局勝出。 聯合報系資料照 記者曾原信／攝影 分享 facebook

我國「羽球王子」王子維25日在南韓羽賽男單首輪打頭陣，迎戰世界排名15名日本好手常山幹太，王子維鏖戰三局，以21：18、15：21、21：17勝出，晉級16強，次輪將碰上世錦賽銀牌、世界排名第四丹麥新星安東森（Anders Antonsen）。

世界排名25的王子維，過去面對常山幹太的戰績是佔上風的4勝1負，不過王子維在首局8：10落後，繳出5：0攻勢反超，常山幹太一度追成18平，但王子維在局末穩穩連下三分，鎖定勝局。

次局王子維自2：4連下5分超前比數，不過隨後連續失誤，讓常山幹太回敬8：0攻勢，後來居上，次局常山幹太21：15拿下。

決勝局戰況膠著，王子維在4：6後積極進攻連下6分超前，並且善用對方後場球處理不理想，讓常山幹太頻頻回擊失誤，再結合突擊搶攻分數。常山幹太在賽末一度追到兩分差，不過王子維耐心以多拍來回，賽末連下兩分，振臂歡呼，帶走勝利。

王子維在次輪將迎戰丹麥22歲新星安東森，他在上周的中國大陸羽賽挺進四強，並在世錦賽闖進決賽。過去兩人僅一次交手，2016年瑞士公開賽由王子維拿下勝利。

世界球后戴資穎、台灣「一哥」周天成稍後接力出賽，戴資穎預計中午12時10分迎戰泰國布莎南（Busanan Ongbumrungpan），周天成則在晚間8時上陣，女雙許雅晴／胡綾芳、混雙王齊麟／程琪雅、男雙李哲輝／楊博軒、盧敬堯／楊博涵也將陸續出賽。