南韓羽賽／再碰南韓組合 麟洋配拚復仇

2019-09-24 21:09 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



「麟洋配」王齊麟／李洋。 報系資料照 分享 facebook 首度碰南韓組合高成炫／申白喆就是決賽，我國男雙排名最佳的「麟洋配」王齊麟／李洋卻因王齊麟腰傷退賽，將今年美國公開賽冠軍拱手讓出；相隔兩個月，兩組人馬明天將於南韓公開賽首輪再碰頭，世界排名第10的「麟洋配」將力拚16強門票。

兩個月前首度碰頭，「麟洋配」雖讓出首局，但第二局將戰局扳平，無奈王齊麟腰傷影響身手，決勝局打不到一半就決定退賽。

再度碰頭，地主組合世界排名18雖不如「麟洋配」，李洋不敢大意，「盡力去拚，然後把美國沒有完成的比賽完成，抱持著衝擊的心態努力去拚對手。」這場台韓大戰預計台灣時間明天下午4點40登場。

他和王齊麟今年開始合作，今天混雙會外賽倒是上演首度「內戰」，經3局大戰才由王齊麟／程琪雅以21：16、18：21、21：14拍下李洋／楊景惇，成為混雙會內賽32籤的唯一台將代表。

男雙聯手前先隔網對決，李洋笑說籤表太湊巧，「我們兩邊就是抱持著，要在場上發揮好自己該有的水平去打，上了場就盡力發揮好。」

南韓公開賽屬BWF超級500系列賽，總獎金40萬美元，今天由會外賽和混雙會內賽部分賽程先展開，明天5項會內賽全面開戰，中華羽將包括重返「世界球后」戴資穎和「一哥」周天成在內，共有12組台將將上陣搶勝，「羽球王子」王子維明天早上9點20分率先出賽。