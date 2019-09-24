武漢女網／延續奪冠氣勢 詹家姊妹開紅盤

2019-09-24 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



詹皓晴（左）和姊姊詹詠然。 圖／劉雪貞提供 分享 facebook

上周在泛太平洋女網賽捧冠的詹家姊妹詹詠然／詹皓晴，本周轉戰武漢女網賽，列第6種子的姊妹倆今天首輪碰美國、斯洛維尼亞聯軍莉絲凱（Alison Riske）／齊瑞波妮克（Katarina Srebotnik）延續連勝，直落2晉級16強。

武漢女網賽總獎金282萬8千美金，屬WTA一年只有5場的「超五」賽事，單打64籤、雙打32籤；詹家姊妹今天一下場就破發，加上自己發球局全部把握住，6：3先下一城。

第二盤局勢和第一盤截然不同，前5局雙方都沒能保住發球局，後發球的詹家姊妹直到第6局才順利保發，4：2拉開領先後又再度破發，最終就以6：2拿下勝利。

謝淑薇本周單、雙打都出擊，她單打首輪逆轉前球后「丹麥甜心」伍茲妮雅琪（Caroline Wozniacki），但今天第二輪不敵手握2座大滿貫的俄羅斯庫茲妮佐娃（Svetlana Kuznetsova）。

接續的雙打賽程，謝淑薇和捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）排頭號種子，首輪輪空直闖16強，對手今天也出爐，烏克蘭琪切諾克（Lyudmyla Kichenok）／美國史皮爾絲（Abigail Spears）直落2過關，取得挑戰頭號種子的資格。