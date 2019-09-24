桃園全運廣告帥炸 名導尹國賢操刀

2019-09-24 17:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



桃園全運會廣告劇照。圖/桃園市體育局提供 分享 facebook 108年桃園全國運動會倒數計時，繼日前結合時尚潮流GQ雜誌拍攝宣傳照，桃園市政府再請來操刀2017年台北世大運CF知名導演尹國賢，拍攝全運會形象廣告「在哪比 照樣拼」，24日首映會令人耳目一新。

「在哪比 照樣拼」形象廣告開頭，以仿若觀眾般的第三人稱視角對奮戰中的選手進行提問，巧妙呈現大眾過去因為對全運會不熟悉、不瞭解的內心疑問。接著，運動員用最自信的正面態度，以時下年輕人的口頭禪「沒差」作為回應。

這支廣告邀請到知名導演尹國賢操刀，尹國賢除了有豐富業界經驗，也曾獲 Ad Fest、One Show、Spikes Asia、Cannes Lions 等國際獎項，2017年為台北世界大學運動會拍攝的形象廣告「Taipei In Motion」備受關注。

尹國賢坦言，在接案前也不知道全運要開始，全運會對一般民眾有沒有差？這是問題，也是解答，觀眾看了就會知道。

「這也是國內運動賽事的問題，關注度都是一股熱。我們把問題變切入點，選手必須做好萬全準備，才可以從容不迫，講出這句話。」尹國賢表示，廣告分三天拍攝，「百分之八十沒有剪進來，每一種運動都可以拍成微電影，最終完成版本，希望可以呈現選手態度。」

尹國賢也談到這支CF與台北市大運的差別，就是桃園市沒有包袱，可以呈現競技運動的力與美，以及運動員精神，「跟台北世大運不一樣，第一支是國際形象，影片中會帶城市景色進去。桃園沒有包袱，只要把體育說好。」