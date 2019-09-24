籃網球／中華隊名列第4 青年隊排第6名

2019-09-24 17:27 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



2019台灣國際籃網球邀請賽今天進行最終日賽程。圖／大會提供 分享 facebook 經過4天激戰，2019台灣國際籃網球邀請賽今天在高雄市立社教館落幕，地主中華隊名列第4，參賽隊伍中年齡最小的中華青年隊則排第6位。

地主兩支球隊今天上演「姊妹鬩牆」，中華隊面對「學妹」中華青年隊沒有保留，以46：17打下最後一場勝利；壓軸的馬來西亞隊和泰國隊之戰，泰國隊一開始採取強攻，給馬來西亞隊極大壓力，馬來西亞直到第三節才全面掌控戰局，最終以42：18獲勝，也帶走冠軍獎盃。

最終戰落敗的泰國隊獲得亞軍。今天以43：7擊敗香港隊的新加坡隊名列第3；中華隊因首役擊敗香港隊，再加上香港隊今天輸給新加坡隊，讓地主保住第4名、香港落到第5名。