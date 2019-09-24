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拳擊／行動傳愛 林郁婷孝親為母洗腳

2019-09-24 17:20聯合報 記者曾思儒╱即時報導

拳擊女將林郁婷（右）為母親孝親洗腳。記者陳正興／攝影
拳擊女將林郁婷（右）為母親孝親洗腳。記者陳正興／攝影
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國一練拳的初衷是為了保護媽媽，雅加達亞運拳擊銅牌女將林郁婷，今天在國民體育日系列活動記者會，親自幫媽媽廖秀蘭洗腳，意外逼出媽媽眼淚，讓她大喊心情也很「糾結」。

「百善孝為先，剛練拳到現在，很少在家，難得有這機會可以展現孝心。」練拳已經10年的林郁婷笑著透露，自己個性比較害羞，很少用肉麻的話語和家人告白，「這（洗腳）不是多偉大的事，但藉由這方式，也是展現對她的重視。」

她平常展現孝親的方式很實際，媽媽有什麼需求，像是手機壞了要更換，她就會送上禮物；「林媽」廖秀蘭擦乾眼淚後也笑說，和女兒平常相處時間不多，但彼此「心連心」，對彼此的關懷「盡在不言中」，只是遺憾從小把林郁婷帶大的阿嬤已經辭世，才逼出今天的眼淚。

林郁婷上屆里約奧運資格賽沒能出線，低潮過一段時間，但沉潛後再出發，近幾年國際賽成績亮眼，雅加達亞運除帶回51公斤級銅牌，童年還摘下54公斤金牌，今年亞錦賽也在57公斤登頂，29日就要赴俄羅斯準備今年世錦賽；她目前正全力為明年2月的東京奧運亞太區資格賽準備，目標就是直接帶回東奧門票。

看著女兒意氣風發朝目標前進，廖秀蘭有不捨也有驕傲，「還是會擔心，她又是個女孩子，但她很早就說這是她想走的路，我們也只能自己條是，陪她向前衝！」

今年國民體育日系列活動將於10月6日早上9點半雲林展開，下午4點舉行孝親洗腳活動。

國民亞運世錦賽

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