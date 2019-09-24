南韓羽賽／王子維打頭陣 周天成壓軸出賽

2019-09-24 15:20 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



王子維。 報系資料照 分享 facebook 總獎金40萬美元的南韓公開賽今天由會外賽和部分混雙會內賽先開戰，明天會內賽全面開戰，中華羽將包括重返「世界球后」戴資穎和「一哥」周天成在內，共有12組台將上陣，「羽球王子」王子維將率先出賽，小天和男雙「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵壓軸登場。

南韓公開賽屬BWF超級500系列賽，5個項目會內賽各是32籤。今天會外賽女單白馭珀、男單呂家弘、男雙李哲輝／楊博軒及混雙王齊麟／程琪雅都突圍，其中王程配成混雙會內賽唯一台將代表，男雙則有4組台將，女雙和女單各兩組寶島選手，男單則有3名台將要尋求勝場。

台將打頭陣的王子維，預計台灣時間明天早上9點20分出賽，對手是世界排名17的日本常山幹太，接續女雙許雅晴／胡綾芳表定10點10分上陣，王齊麟／程琪雅10點50分挑戰排第2種子的大陸組合王懿律／黃東萍，李哲輝／楊博軒則預定11點35分出賽。

女單排第3種子的小戴表定台灣時間明天12點10分迎接首戰，對手是世界排名18的泰國布莎南（Busanan Ongbumrungpan），過去兩人交手11次，小戴取得8勝3敗優勢，且從2017年至今已拉出對戰7連勝。