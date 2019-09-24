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南韓羽賽／白馭珀會外賽突圍 女單合體戴資穎

2019-09-24 14:54聯合報 記者曾思儒╱即時報導

女單會外賽唯一台將代表白馭珀，今天花不到半小時就直落2拍下加拿大對手，和重返球后...
女單會外賽唯一台將代表白馭珀，今天花不到半小時就直落2拍下加拿大對手，和重返球后的戴資穎齊聚會內賽。 聯合報系資料照 記者陳正興／攝影
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總獎金40萬美元南韓公開賽今天登場，早上展開的會外賽包括女單白馭珀、男單呂家弘、男雙李哲輝／楊博軒及混雙王齊麟／程琪雅都順利突圍，闖進明天開戰的會內賽。

南韓公開賽屬BWF超級500系列賽，賽事緊接著BWF超級1000系列的大陸公開賽後舉行，今天進行各組會外賽和部分混雙會內賽，今天11組台將都在會外賽登場，男單5人只有呂家弘通過單日兩勝考驗，和「一哥」周天成、「羽球王子」王子維會內賽合體。

男單會內賽排第2種子的周天成，首輪將碰世界排名24的泰國塔馬辛（Sitthikom Thammasin），世界排名29的「羽球王子」王子維將遇世界排名17的日本常山幹太，世界排名62的呂家弘則要挑戰世界排名35的印度帕魯帕里（Kashyap Parupalli）。

女單會外賽唯一台將代表白馭珀，今天花不到半小時就直落2拍下加拿大對手，和重返球后的戴資穎齊聚會內賽；兩名女將會內首戰剛好都要碰泰國對手，小戴要和世界排名18的泰國對手布莎南（Busanan Ongbumrungpan）上演生涯第12度交鋒，世界排名45的白馭珀則要第7次挑戰世界排名21的金達蓬（Nitchaon Jindapol），尋求對戰首勝。

李哲輝／楊博軒在男雙會外賽通過3局大戰考驗，成為會內男雙32籤的第4組台將；明天男雙合拍的「麟洋配」王齊麟／李洋今天先在混雙會外賽對決，兩組人馬大戰3局，由王齊麟／程琪雅以21：16、18：21、21：14力退李洋／楊景惇，成混雙會內賽唯一台將代表。

羽球周天成王子維

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