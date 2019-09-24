足球／比下C羅 梅西獲第6座年度最佳球員

2019-09-24 06:51 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



國際足總今天凌晨在義大利米蘭舉辦年度頒獎典禮，效力巴塞隆納的阿根廷球星梅西（Lionel Messi）抱回最佳男子球員獎，這是他生涯第六度獲選該獎，也是相隔兩年再度奪魁。

2018到2019年賽季，梅西總共為西甲巴塞隆納和阿根廷國家隊出賽58場比賽，攻進54球還帶有20次助攻，雖然其團隊最後只帶走西甲冠軍，仍擊敗「死敵」C羅（Cristiano Ronaldo），和利物浦後場大將范迪克（Virgil van Dijk），帶回這項FIFA最大獎。

梅西以46分脫穎而出，比第二名的「歐足聯最佳球員」范迪克多了八分，C羅則落居第三名，獲得36分；這些分數由媒體、國家隊總教練、隊長和球迷投票共同產生，中華隊隊長陳柏良和總教練蘭卡斯特（Louis Lancaster）都將第一名選票給了梅西，愛爾達足球主播洪志瑋則首選范迪克。

去年克羅埃西亞中場莫德里奇（Luka Modric）結束梅西和C羅長達的十年的壟斷，帶回FIFA年度最佳男子球員獎，相隔一年，梅西重返王座，這也是他繼2009、2010、2012和2015年後，再一次登台領獎，期間獎項名稱曾變更「世界足球先生」和「FIFA金球獎」，他六度獲獎獨居史上最多，比下C羅的五次。

年度最佳總教練獎由率領利物浦奪得歐冠冠軍的克洛普（Jurgen Klopp）上榜，他擊敗另外兩位英超教頭，分別是曼城主帥瓜迪歐拉（Pep Guardiola），和熱刺總教練波切蒂諾（Mauricio Pochettino）。