梅茲網賽／逆轉勝收賽史第4冠 松加寫新猷

2019-09-23 18:10 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



34歲的法國名將「阿里」松加在梅茲公開賽奪賽史第四罐寫下新紀錄。 路透資料照 分享 facebook

去年雖動了左膝手術，34歲的法國名將「阿里」松加（Jo-Wilfried Tsonga）仍證明自己有奪冠實力，他凌晨在梅茲公開賽寫下新紀錄，歷經2小時又47分鐘的馬拉松大戰擊敗英國對手貝德尼（Aljaz Bedene），迎接賽史最多的第4座冠軍。

松加去年4月動了膝蓋手術，整整缺席賽場7個月，不過今年2月在蒙佩利爾公開賽迎接復出首冠，今天再演出逆轉勝，6：7（4：7）、7：6（7：4）、6：3力退貝德尼，收穫生涯第18座ATP金盃。

17個發球局全部保住的松加表示，他狀況不錯，尤其關鍵時刻發球局都能順利守成，「這場比賽並不容易，貝德尼也打非常好，這是場很長的比賽，我當然很開心在這裡再度獲勝。」

他2011年在梅茲首度奪冠，隔年完成衛冕，15年再度登頂，今年累積第4座金盃；他18座冠軍就有10座在法國打下，成為名符其實的「地主希望」。

光是首盤就進行了57分鐘，演出逆轉的松加坦言，過程非常艱辛，「我保持冷靜，專注把最基本的事情做好，再等待正確機會改變戰局。」奪冠進帳250分積分也讓他排名三級跳，從61位上升到39名，還獲得90390歐元（約台幣3百萬元）冠軍獎金。

貝德尼雖挑戰生涯首冠失利，但他認為自己在梅茲已經有不錯發揮，「我整周只失去兩次發球局，所以這或許是我生涯發球局最佳表現。」他表示，決賽自己仍有機會，尤其第二盤4：3領先時也逼出一次破發點，「但他發得很好，我又猜錯邊，這是場接近的比賽，很可能有不同走向，我是很失望，我想獲勝，但我也很開心這周表現。」