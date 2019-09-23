LPGA／裙襬搖搖陣容再升級 五大賽冠軍都來台獻技

2019-09-23 17:31 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



裙襬搖搖高爾夫基金會會長王政松。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook

今年正式更名為「台灣裙襬搖搖LPGA」將在10月31日於林口美麗華球場開戰，裙襬搖搖高爾夫基金會會長王政松今天親自宣布參賽名單，今年拿下LPGA五大賽的冠軍選手都將來台獻技，陣容更勝以往。

總獎金220萬美元的台灣裙襬搖搖LPGA今年參賽陣容再升級，LPGA獎金榜排名前69的選手來了62人，另外將發出4張外卡，15位台灣選手保留名額，其中10位由TLPGA選出，另外5位給旅外排名前5的好手。

王政松今天公布2張外卡選手名單，其中之一就是今年表現火燙、打下英國公開賽冠軍的日本20歲新秀涉野日向子，「今年的陣容可說是史上最豪華，我們可說是用盡洪荒之力來提升選手名單，希望能在這份名單刺激下達到決賽日觀眾人數5萬人的目標。」

今年五大賽中，南韓世界球后高真榮就打下全日空錦標賽及愛維養錦標賽兩冠，同樣來自南韓的李晶恩奪下美國女子公開賽冠軍，澳洲好手格林（Hannah Green）則在LPGA錦標賽封后，眾女將都將來台獻技，而今年最受矚目、打下英國公開賽冠軍的日本新秀涉野日向子則獲外卡參賽。

台將部分，世界排名第77名、獎金榜排名53的徐薇淩也在參賽行列中，王政松説：「像旅日好手盧曉晴等台灣好手也都會在參賽名單中，不過外界關注的（曾）雅妮部分，她確定因為背傷不會參賽。」

除了宣布賽事參賽名單外，王政松還宣布了一項好消息，「今年是與LPGA簽約最後一年，而我也向大家宣布，接下來3年的合約也已經簽訂。」賽事一大特色的裝置藝術部分，今年則會以「童話故事」為主軸，希望帶給球迷像走進魔法書一樣的情境。