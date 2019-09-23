台中自由車場今啟用 國際級車場選手喊讚

2019-09-23 16:11 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中自由車場今天啟用，符合國際自行車賽標準。圖／台中市議長張清照服務處提供 分享 facebook

台中自由車場」經一年多整建升級，成為全國唯一由U.C.I自由車國際總會認證的國際級車場，今天下午由台中市議長張清照、副議長顏莉敏等人共同剪綵啟用，下周全國運動會自由車比賽將在此登場，未來可進行更多國際賽事。

身兼台中市體育總會理事長的議長張清照，主張打造台中運動城，他在副議長任內爭取一億七千多萬元預算整建自由車場，市府建設局107年3月發包施工，今天下午啟用，體育界人士，與清水國中、清泉國中自由車隊選手共200多人到場。

台中自由車場今天啟用，符合國際自行車賽標準。圖／台中市議長張清照服務處提供 分享 facebook

市府運動局長李昱叡說，民國88年興建的「台中自由車場」位於台中市清水區鰲峰山，占地面積約8萬578平方公尺，至今培育出蕭美玉(2010廣州亞運及2014仁川亞運金牌)、林志勳(2002釜山亞運金牌)等多位國家選手為國爭光。但歷經20年高度使用且風吹、日曬雨淋的情況下，木質賽道出現木條鬆動、支撐桁架腐朽斷裂、鋪面破損嚴重等情形，已不堪使用，特別感謝張清照議長在副議長任內爭取到經費予以整建，帶動自由車產業及運動風氣。

台中自由車場今天啟用，符合國際自行車賽標準。圖／台中市議長張清照服務處提供 分享 facebook

議長張清照表示，感謝市府團隊及承包商的用心，以整建方式取代拆除重建，節省1/2以上經費，並減低對山坡地水保及生物棲地之破壞，也讓選手有更安全完善的練習場地，希望「追風少年」能抱回更多金牌。

自由車教練徐瑞德指出，「台中自由車場」整建升級，取得U.C.I認證，未來在這裡比賽所打破的國內紀錄、亞運或世界紀錄都將被承認。自由車選手陳子元說，車場整建時，他們要到新竹練車很不方便，現在可以就近在這個場地練習，非常方便。