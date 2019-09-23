武漢女網／前球后殺手！ 謝淑薇逆轉丹麥甜心

2019-09-23 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



我國「一姊」謝淑薇連兩站扮演「前球后殺手」，逆轉勝丹麥甜心。 歐新社 分享 facebook

我國「一姊」謝淑薇連兩站扮演「前球后殺手」，上周在泛太平洋女網賽拍下西班牙前世界第一蒙奎露扎（Garbiñe Muguruza），今天則是在武漢女網賽首輪逆轉「丹麥甜心」伍茲妮雅琪（Caroline Wozniacki），站上32強。

武漢女網賽總獎金282萬8千美金，屬WTA一年只有5場的「超五」賽事；世界排名32的謝淑薇今天首戰遭遇世界排名18、列13種子的伍茲妮雅琪，首盤被連破兩個發球局，雖從1：5落後下連趕4局，並將戰局逼到「搶7」，仍以6：7（2：7）讓出第一盤。

首盤雖失守，謝淑薇第二盤就掌握戰局，伍茲妮雅琪只保住第一個發球局，後續兩個都遭破發，讓連下5局的謝淑薇以6：1扳平盤數；決勝盤謝淑薇又是一下場就取得4：0領先，最終就以6：2迎接逆轉勝。

蒙奎露扎2016年法網摘下個人首座大滿貫金盃，隔年溫布頓再度登頂，世界排名一度衝上第一，29歲的「丹麥甜心」則是2010年就登上球后寶座，2018年澳網迎接生涯首座大滿貫。不過伍妹大滿貫數開張前碰謝淑薇4次都奪勝，澳網奪冠後卻沒能維持對戰優勢，今年邁阿密女網先吞首敗，今天再收2連敗，也成首輪最先落馬的最高位種子。

謝淑薇本周單、雙打都出擊，她和捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）排女雙頭號種子，首輪輪空直闖16強，上周在泛太平洋女網賽捧冠的詹家姊妹詹詠然／詹皓晴則列第6種子。