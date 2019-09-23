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舉重／被北韓選手激發 郭婞淳拚東奧更有衝勁

2019-09-23 15:17聯合報 記者林宋以情╱即時報導

郭婞淳在舉重世錦賽奪挺舉、總和雙金。圖／郭婞淳提供
郭婞淳在舉重世錦賽奪挺舉、總和雙金。圖／郭婞淳提供
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郭婞淳在舉重世錦賽奪挺舉、總和雙金。圖／郭婞淳提供
郭婞淳在舉重世錦賽奪挺舉、總和雙金。圖／郭婞淳提供
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我國舉重女將郭婞淳，泰國芭達雅世錦賽59公斤量級，挺舉、總和破世界紀錄包辦「雙金」。對於北韓崔孝辛異軍突起，郭婞淳認為是件好事，不僅激發她的求勝意志，拚2020年東京奧運更有衝勁，也將持續加強自己抓舉不足。

郭婞淳世錦賽抓舉106公斤摘銀，挺舉繳出破世界紀錄的140公斤，強壓崔孝辛的138公斤，順利摘金，抱回挺舉、總和246公斤「雙金」。

郭婞淳表示，過去在國內練習時就成功舉過107公斤，抓舉原先也設定要破個人最佳，日本移訓狀況也不錯，「後場熱身時，可以舉到105公斤，但第二次試舉106公斤有點往後掉，蠻可惜的。」

世錦賽竄出的勁敵崔孝欣，則讓郭婞淳驚呼連連。實際上，郭婞淳賽前針對幾位競爭對手已有了解，未料崔孝欣表現突破最佳，對郭婞淳而言也是激勵。

「有了她比起來更刺激，比賽自然非常好看，氣氛也很嗨。」世錦賽棋逢敵手，崔孝欣總和與郭婞淳僅差一公斤，郭婞淳認為是件好事，更激勵自己必須不斷進步，「只贏一公斤不過癮，對我而言，接下來不管是訓練或比賽上，相信都會更有衝勁。」

郭婞淳也感謝這次拚戰的團隊，包括總教練林敬能，以及合作五年的物理治療師周詣倫，另外最特別的，要屬體能訓練師鄭玉兒老師的加入，讓她在身體素質各方面都有提升，「體脂率降到12趴，我自己都嚇了一跳，身體素質變化，在訓練數據上也看得見。」

奪金後郭婞淳短暫按摩放鬆，今日旋即投入訓練，下一場賽事將在10月桃園全運會代表台東縣出賽，並準備12月中國大陸天津登場的舉重世界盃，持續為東奧積分努力。

郭婞淳世錦賽舉重

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