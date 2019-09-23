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世界盃橄欖球賽 日本場館草皮展現311災區堅韌

2019-09-23 17:10中央社 東京23日綜合外電報導

日本主辦本屆世界盃橄欖球賽，場地草皮背後有不同含意。 美聯社
日本主辦本屆世界盃橄欖球賽，場地草皮背後有不同含意。 美聯社
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日本主辦本屆世界盃橄欖球賽，其中一個場館內的草皮，是在311大地震海嘯侵襲災區種植出來的，這種能耐土壤鹽害生長的草皮，除了包含「職人」的意念，也展現出災區的堅韌。

日本讀賣新聞報導，日本今年主辦世界盃橄欖球賽，有來自世界各國20支球隊共襄盛舉，各場館都鋪有由職人精心種植的草皮，可說從腳下力挺這一屆的賽事。

本屆賽事在全日本的12個體育館舉行，今天愛知縣豐田體育館將舉行場館的首場賽事，場內鋪有「災區草皮」，因為這片草皮是由79歲的大坪征一，在311大地震受災的宮城縣山元町所種植。

大坪說，看到老家被海嘯沖走，故鄉面目全非後，心裡萌生想為故鄉做點什麼的想法。因為自己在仙台市經營運動設施管理施工公司，想到了種植即使在遭受鹽害的土地上也能生長的草皮。

他說服了對在海嘯侵襲後的土地上再度發展農業猶豫不決的人後，在2013年成立草皮生產公司。為了能在變成沙地的農地上播種及撒水，必須在間隔相等的情況下掘井。

就在此時，大坪遇到了正在尋找「排水好、能禁得起激烈運動的草皮」的豐田體育館相關人士。大坪的草皮經過不斷改良，完成了能因應風雨及氣溫變化的堅韌草皮，並在今年6月交貨。

大坪說，想在豐田體育館首場賽事上，從觀眾席看選手們在這片災區種植草皮上奔跑的樣子，「或許到時會忍不住落淚」。

日本奪下開幕戰勝利的東京體育館草皮，是由67歲的草皮專家池田省治負責維護。

池田開始從事草皮相關工作，是在1989年時，當時他經營一間活動公司，為了職業美式足球NFL在日本舉行比賽，曾突然為選手準備天然草皮場地。

池田在當時教導他的美國草皮職人邀請下，後來前往美國學習製作草皮的技術與精神，並在NFL賽事中長年負責草皮維護工作。

他現在經營草皮維護公司，負責日本17個體育館的場地管理。

由於橄欖球是一種相當激烈的運動，東京體育館8月引進能承受激烈賽事的天然草皮與人工草皮結合的「混合草皮」，並由池田負責維護。

開幕戰的開幕式後及半場結束時，體育館內有約20名工作人員進場檢查草皮狀況，池田說，希望在他們打造的舞台上，能看到最精采的賽事。

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