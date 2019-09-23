NFL╱524次傳球達陣 布雷迪獨占史上第2

2019-09-23 16:56 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



愛國者四分衛布雷迪此役傳出2次達陣後，以生涯524記傳球達陣獨占NFL史上第2。 歐新社 分享 facebook

衛冕軍愛國者在自家迎戰紐約噴射機，這場比賽愛國者上半場就以20：0奠定勝基，最終以30：14贏球，拿下開季3連勝。

這場比賽賽前賭盤開主隊讓分22.5分，戰況也如同預期的一面倒，愛國者四分衛布雷迪（Tom Brady）此役傳出2次達陣後，順勢擠下聖徒四分衛布里斯（Drew Brees），以生涯524記傳球達陣獨占NFL史上第2。

布雷迪賽前和布里斯以522球並列第2，不過布里斯在上周比賽拇指受傷動手術，預計將會缺席數周，這也代表著布雷迪有望拉開和布里斯的差距，坐穩現役第一人的位置。

NFL史上傳球達陣數最多的是前野馬四分衛培頓曼寧（Peyton Manning）的539球，如果照布雷迪每季至少都能傳出20多次達陣的產能來看，布雷迪有望在本季季末就能擠下曼寧，成為歷史第一人。

42歲的布雷迪接下來也能打破另一項紀錄，NFL過去42歲以上的高齡四分衛，單季傳球達陣最多次數是11次，由前海鷹四分衛穆恩（Warren Moon）在1998年寫下。布雷迪本季7次傳球達陣、聯盟並列第4，他擠下1970年、當年43歲布蘭達（George Blanda）單季6球的紀錄，站上第2位。