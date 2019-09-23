拉沃盃／費納合拍破局 歐洲隊仍逆轉3連霸

2019-09-23 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



歐洲隊笑納拉沃盃三連霸。 美聯社 分享 facebook

眾所期盼的「費納合體」因納達爾（Rafael Nadal）手部發炎退賽，改由費德勒（Roger Federer）搭檔希臘新星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），儘管雙打落敗，讓世界隊率先聽牌，費德勒、「德國金童」澤瑞夫（Alexander Zverev）單打二連勝強勢收尾，率歐洲隊13：11上演逆轉勝，笑納拉沃盃三連霸。

粉碎世界隊首冠夢，擔任歐洲隊隊長的傳奇球星伯格（Bjorn Borg）說，「世界隊非常接近勝利，但我們拿下關鍵分，或許幸運女神也在我們這邊。我以我的團隊為榮，他們完成了不起的事。」

第三屆拉沃盃在費德勒的故鄉瑞士日內瓦舉辦，尋求衛冕的歐洲隊贏得艱辛。前兩天結束7：5暫居領先的歐洲隊，但最終日還沒開賽就傳傷情，納達爾因手發言宣布退賽，「我很失望，因為手部發炎必須退賽休息，但日內瓦的氣氛非常棒，我會繼續留下，以我的方式幫助隊友。」

因納達爾手部發炎，「費納」這回沒合拍，改由費德勒與德國金童西西帕斯搭配雙打。 美聯社 分享 facebook

雙打費德勒／西西帕斯對薩克（Jack Sock）／伊斯納（John Isner），即便場邊有納達爾給予指導，仍5：7、4：6吞敗，隨後汀恩（Dominic Thiem）又三盤不敵美國小將弗里茲（Taylor Fritz），世界隊一舉進帳6分積分，11：7率先聽牌。

關鍵第三場單打，費德勒6：4、7：6（7：3）擊敗伊斯納守住勝利，追到11：10。壓軸由澤瑞夫迎戰加拿大重砲洛尼奇（Milos Raonic），最終澤瑞夫6：4、3：6、10：4勝出，他激動振臂，躺在場上享受勝利一刻，「這是不可思議的搶十，我很高興並超級感謝費德勒、納達爾以及全體隊友。若沒有他們，我不可能拿下勝利。」

在1萬7000名鄉親父老歡呼聲中完成衛冕，費德勒說，「我很高興能夠幫助球隊，尤其納達爾即便傷退，仍坐在場邊，令我感受到他的情義相挺。」