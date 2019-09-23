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足球／亞洲大學錦標賽 中華A隊PK惜敗南韓

2019-09-23 10:30聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

中華台北A隊黃俊聞（右）。圖／大會提供
中華台北A隊黃俊聞（右）。圖／大會提供
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中韓大戰吸引爆滿球迷進場為地主隊加油。圖／大會提供
中韓大戰吸引爆滿球迷進場為地主隊加油。圖／大會提供
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「2019亞洲大學足球錦標賽」昨天進行四強賽事，精彩的「中韓大戰」吸引1685位球迷進場為地主隊加油，兩隊在正規賽難分軒輊，最終中華A隊在PK賽中落敗，無緣爭冠。

前一役分組預賽最終戰以2：1、一球之差驚險擊敗菲律賓隊，中華A隊在昨天的四強賽遭遇勁敵南韓隊，現場吸引爆滿球迷進場為地主隊加油，不過中華A隊在陣中主力潘文傑、陳瑞杰缺陣下，賽前教練採取3-6-1戰術希望加強中後場防守，牽制南韓兇猛的組織進攻火力。

而中華A隊與南韓隊在正規賽都沒能成功破門，也讓比賽進入PK大戰，PK賽中華A隊前兩輪都被南韓門將擋下，雖在第三輪射進，但仍不敵南韓金旻洙的致勝球，只能在26日爭第三名。

賽後中華A隊總教練張武業表示，在主力缺陣下球員能踢平對手已經相當滿意了，整場全力拚防守靠的是意志力及經驗，在國際賽經驗上的確是不足，面對爆滿的觀眾多少也有些壓力而怯場影響表現，雖然PK賽輸掉只能說運氣不站在我方。

而首次轉任助理教練的吳俊青也說已經將近30年沒在台南看過如此盛況了，全場觀眾揮舞著雙手、聲嘶力竭的為中華A隊加油的畫面令他動容，希望這比賽能帶起台南熱愛足球的風氣，也希望持續這股熱潮讓足球更風靡全台灣。

南韓隊總教練尹熙昇表示，連續兩天的出賽使球員均能維持在最佳狀況，雖然全場南韓隊均能掌握大半攻勢，然而對於中華A隊的防守陣線卻屢攻不進，只能由邊路試圖去突破防守，利用空檔積極進攻，他也認為中華A隊的確是難以對付的球隊，與賽前評估有點落差，希望接下來的冠軍戰能順利過關。

另一場四強賽由日本隊出戰中東勁旅阿曼隊，日本隊靠著上下半場各進一球，加上優異的防守阻擋阿曼隊進攻，終場就以2：0搶下最終戰門票，將與南韓隊爭冠；中華A隊則要與阿曼隊爭季軍。

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