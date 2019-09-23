親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
恰是傳奇
台將征戰日職
MLB
棒球
猿隊轉賣樂天
NBA
籃球
棒協賽事特報
綜合
路跑

這12類科系 念了碩士至少加薪1.1萬

凶宅到底誰會買？ 房仲曝「這種人」都買來做分租套房

運動筆記【跑步人小辭典】運筆說文解字-快到終點讓加分水Dewy+ 為你的生活加滿分💯
健行筆記美哉平溪瀑布巡禮, 賞國寶花艷紅鹿子百合順道十分老街看放天燈【新北烏來區】美鹿山南峰、美鹿山、拔刀爾山
NBAManu Ginobili戴假髮現身 (2019超級企鵝名人賽)明星與他們的NBA故事｜Feat. 田壘 (下)

3對3／高雄挑戰賽 王維琳攜手李宥叡、戴宜婷封后

2019-09-23 09:01聯合報 記者林宋以情╱即時報導

高雄大魯閣草衙道登場的2019 FIBA 3x3高雄挑戰賽，22日完美落幕。女子組冠軍戰由國泰女籃班底加上旅外WCBA好手王維琳組成的勇士隊（WARRIOR），11：5擊敗台電女籃教頭林紀妏領銜的野貓隊（WILDCATS）封后，男子組冠軍則由美國紐約哈萊姆（NY Harlem）隊拿下。

2019 FIBA 3x3高雄挑戰賽，在中華民國三人籃球發展協會、高雄市政府與大魯閣集團的支持下，順利在高雄推動，這也是FIBA 3x3首度與百貨商場合作，週末假期吸引數百人前來觀賽。

女子組冠軍戰兩隊球員來頭不小，勇士隊陣中包括去年旅外WCBA好手王維琳，以及國泰女籃隊李宥叡、文化大學戴宜婷，野貓隊則由前中華女籃國手林紀妏領軍，攜手上季同樣在WCBA拚戰的旅外好手劉希曄，以及台元女籃蘇苡柔、WSBL秀狀元楊芷瑜。

林紀妏開賽靠著禁區單打順利破蛋，但勇士隊王維琳、李宥叡頻頻跳投得分，將比分擴大，最終勇士隊以11：5擊敗野貓隊封后，並抱走6萬元獎金。

男子組由美國紐約哈萊姆（NY Harlem）與紐約市隊（New York city）爭冠，開賽紐約市隊外線頻頻出手，可惜手感欠佳，反觀哈萊姆隊射手金（Joey King）猛飆外線、切入拿分，紐約哈萊姆以16：14擊敗紐約市隊封王，帶走獎金1.5萬美元冠軍獎金，冠亞軍雙雙取得10月FIBA 3x3南京大師賽門票。

旅外WCBA好手王維琳跳投得分。圖／主辦單位提供
旅外WCBA好手王維琳跳投得分。圖／主辦單位提供
分享
美國紐約NY Harlem勇奪2019 FIBA 3x3高雄挑戰賽冠軍。圖／主辦...
美國紐約NY Harlem勇奪2019 FIBA 3x3高雄挑戰賽冠軍。圖／主辦單位提供
分享

勇士

相關新聞

大陸羽賽／馬琳逆襲 小戴得后失冠

2019-09-22 23:49

海碩男網／胖鵬配 男雙二連霸

2019-09-22 23:50

田徑／曾子盛 800公尺最速國中男

2019-09-22 23:52

籃網球／不敵新加坡 台灣國際邀請賽中華隊暫排第三

2019-09-22 19:40

全運會／划船賽 桃園奪首金

2019-09-22 23:41

田徑／世錦賽拚達標 陳傑：當只有一次機會去跑

2019-09-22 21:04

全運會划船石門水庫競技 桃園輕量級首奪金

2019-09-22 19:37

海碩男網／直落二退美國組合 胖鵬配完成二連霸

2019-09-22 17:41

大陸羽賽／小戴先盛後衰失冠 下周仍將重返球后

2019-09-22 15:31

英超／衛冕軍曼城狂轟 18分鐘進5球破紀錄

2019-09-22 13:26

田徑／世錦賽前試身手 楊俊瀚秋季盃輕鬆破大會

2019-09-22 13:18

拉沃盃／蠻牛指導費爸贏球 壓軸戰合拍拚3連霸

2019-09-22 10:42

舉重／郭婞淳世錦賽雙金 舉破世界紀錄

2019-09-22 00:58

大陸羽賽／戴資穎將重返球后 對決前球后爭冠

2019-09-22 00:50

海碩男網／台將希望「胖鵬配」 抗美國拚2連霸

2019-09-21 23:58

籃網球／台灣國際邀請賽高雄登場 中華隊暫居第2

2019-09-21 23:46

男排亞錦賽／中華隊痛宰大陸獲第5 創22年來最佳

2019-09-21 23:02

國際輪椅舞蹈在雲林開賽 蔡英文、王金平為台灣隊加油

2019-09-21 22:24

舉重／郭婞淳挺舉、總和改寫世界紀錄 奪2金1銀

2019-09-21 20:49

泛太平洋女網／大小詹擊敗謝家姊妹 奪本季女雙第4冠

2019-09-21 20:10

泛太平洋網賽／詹、謝姊妹檔爭冠 雙打決賽台灣內戰

2019-09-21 17:28

3對3／電信女籃公益賽造訪府城 明年預約台東場

2019-09-21 16:34

泛太平洋女網／謝淑薇、謝語倢闖決賽 拚姊妹搭檔首冠

2019-09-21 15:47

大陸羽賽／戴資穎逆轉陳雨菲 將重返球后寶座

2019-09-21 13:59

大陸羽賽／西班牙馬琳進決賽 有望對決戴資穎

2019-09-21 12:16

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

大陸羽賽／小戴先盛後衰失冠 下周仍將重返球后

2019-09-22 15:31

NBA／表演賽吉諾布里戴假髮 鄧肯現身影片調侃

2019-09-22 11:35

NBA／詹皇搭朗多效率差？ 主帥：新季會翻轉

2019-09-22 14:52

NBA／交易來羅素關鍵 勇士舊將居管理階層要角

2019-09-22 17:40

NBA／黃蜂預估總值持續上揚 喬丹釋股進帳驚人

2019-09-22 12:20

恰是傳奇8／假球絕緣體 恰恰也是球迷最後底線

2019-09-22 10:22

拉沃盃／蠻牛指導費爸贏球 壓軸戰合拍拚3連霸

2019-09-22 10:42

NBA／強森、巴克利齊發聲 看好西蒙斯大爆發

2019-09-22 11:22

NBA／球員私下招募 雷納德與喬治「偷跑」

2019-09-22 09:34

NBA／百萬援助巴哈馬 湯普森：川普言論令我痛心

2019-09-22 10:08

NBA／火箭進階數據團隊 稱衛少提升奪冠機率30%

2019-09-22 18:00

NBA／帕克今夏退役：當今是控衛黃金世代

2019-09-22 12:02

中職／退休前談全猿主場 彭政閔：應援曲很洗腦

2019-09-22 16:16

MLB／拉米瑞茲緊急回歸救隊 張育成仍有望上場

2019-09-22 14:54

中職／猿隊連3打席全壘打 史上第8次罕見紀錄

2019-09-22 20:06

榮登世界盃最大贏家 魯比歐轉戰太陽盼再創高峰

2019-09-22 12:00

MLB／史布林格3響助韋蘭德20勝 太空人美聯西區3連霸

2019-09-23 06:54

中職／紀錄延續計算 樂天將坐收隊史千勝紀錄

2019-09-22 09:45

MLB／天使當攔路虎 太空人美聯西區封王再等等

2019-09-22 11:35

MLB／張育成打擊繳白卷 印地安人外卡告急

2019-09-22 10:46

中職／潘彥廷與楊晉豪相撞 兩人都送醫治療

2019-09-22 14:01

日職／挖MVP還打不贏廣島 巨人優勝光環褪色

2019-09-23 07:00

MLB／達比修8.1局好投 小熊仍擋不了紅雀闖季後賽

2019-09-23 07:40

田徑／世錦賽前試身手 楊俊瀚秋季盃輕鬆破大會

2019-09-22 13:18

中職／猿隊送彭政閔皮鞋 王溢正形容搞笑前輩

2019-09-22 17:38

中職／黃恩賜敲安險勝悍將 獅隊傷到快沒人

2019-09-22 21:42

日職／巨人封王後首戰 陽岱鋼重返先發扛3棒

2019-09-22 16:37

中職／余德龍3打點都致命 猿隊逆轉勝兄弟

2019-09-22 20:33

大谷、楚奧特、厄普頓都停機 天使又是悲情一年

2019-09-23 07:00

中職／重訓賭對了 林益全24轟破個人紀錄

2019-09-22 17:43

大陸羽賽／馬琳逆襲 小戴得后失冠

2019-09-22 23:49

中職／余德龍接力連3打席開轟 興奮到全身發抖

2019-09-22 21:15

中職／1日2傷兵 悍將發愁

2019-09-22 23:38

MLB／今日戰績表 小熊5連敗快沒季後賽打了

2019-09-22 14:47

日職／王柏融代打掛零 火腿確定無緣季後賽

2019-09-22 18:30

中職／隊史首次 猿連3打席全壘打

2019-09-22 23:40

中職／悍將三轟全年續登頂 陳仕朋獵獅奪第11勝

2019-09-22 16:36

中職／陳仕朋11勝 有機會挑戰近6年土投新高

2019-09-22 18:25

英超／衛冕軍曼城狂轟 18分鐘進5球破紀錄

2019-09-22 13:26

田徑／曾子盛 800公尺最速國中男

2019-09-22 23:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top