3對3／高雄挑戰賽 王維琳攜手李宥叡、戴宜婷封后

2019-09-23 09:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



高雄大魯閣草衙道登場的2019 FIBA 3x3高雄挑戰賽，22日完美落幕。女子組冠軍戰由國泰女籃班底加上旅外WCBA好手王維琳組成的勇士隊（WARRIOR），11：5擊敗台電女籃教頭林紀妏領銜的野貓隊（WILDCATS）封后，男子組冠軍則由美國紐約哈萊姆（NY Harlem）隊拿下。

2019 FIBA 3x3高雄挑戰賽，在中華民國三人籃球發展協會、高雄市政府與大魯閣集團的支持下，順利在高雄推動，這也是FIBA 3x3首度與百貨商場合作，週末假期吸引數百人前來觀賽。

女子組冠軍戰兩隊球員來頭不小，勇士隊陣中包括去年旅外WCBA好手王維琳，以及國泰女籃隊李宥叡、文化大學戴宜婷，野貓隊則由前中華女籃國手林紀妏領軍，攜手上季同樣在WCBA拚戰的旅外好手劉希曄，以及台元女籃蘇苡柔、WSBL秀狀元楊芷瑜。

林紀妏開賽靠著禁區單打順利破蛋，但勇士隊王維琳、李宥叡頻頻跳投得分，將比分擴大，最終勇士隊以11：5擊敗野貓隊封后，並抱走6萬元獎金。