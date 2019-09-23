拉沃盃網賽／歐洲隊逆轉完成3連霸

2019-09-23 06:56 中央社 日內瓦22日綜合外電報導



拉沃盃男子網球賽，歐洲隊完成了3連霸壯舉。 法新社 分享 facebook 拉沃盃男子網球賽今天來到賽事最後一天，德國好手茲韋列夫以6比4、3比6、10比4擊退加拿大選手羅尼奇，幫助歐洲隊（TeamEurope）逆轉擊敗世界隊（Team World）完成3連霸。

第3屆拉沃盃（Laver Cup）網賽進入第3天賽事，西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）因為手腕受傷，無法和瑞士天王費德勒（Roger Federer）合體雙打，費德勒改跟希臘新星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）搭檔，但輸給了世界隊的美國雙打組合。

之後美國好手佛里茲（Taylor Fritz）又以7比5、6比7（3/7）、10比5擊敗奧地利選手提姆（DominicThiem），這讓世界隊的團隊積分來到11分，高於歐洲隊的7分，世界隊看似勝利在望。

但下一戰費德勒以6比4、7比6（7/3）直落二擊退美國對手伊斯內（John Isner）扳回一城，歐洲隊團隊積分以10比11微幅落後世界隊。

最後一戰由茲韋列夫（Alexander Zverev）對上羅尼奇（Milos Raonic），保持沉穩的茲韋列夫以6比4、3比6、10比4擊敗對手，歐洲隊最終就以積分13比11逆轉險勝。

眾星雲集的拉沃盃已經連續舉辦3年，歐洲隊今天獲勝也完成了3連霸壯舉。