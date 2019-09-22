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田徑／世錦賽拚達標 陳傑：當只有一次機會去跑

2019-09-22 21:04聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

台灣跨欄好手陳傑今天在108年台北市秋季全國田徑公開賽男子400公尺跨欄決賽以50秒30奪金，已多年未參賽的他這次以賽代訓，找回比賽感覺，為接下來的田徑世錦賽做最後備戰。

7月7日赴日參加「第32回南部忠平記念陸上競技大会」後，陳傑除了隨中華隊在靜岡移地訓練外，已月餘沒有參加比賽，為了即將到來的世錦賽，陳傑及楊俊瀚都利用這次秋季賽測試身體狀況，也藉由比賽找回刺激及強度。

陳傑說：「這次到日本移訓都只有練習沒有比賽，看到歐美選手都已開始比賽，也希望能藉由比賽找回強度及氣氛，這次比賽剛好能驗收一下成果，也是世錦賽前的刺激。」

不過對於今天跑出的成績，陳傑並不滿意，但他認為今天比賽的控制及流暢度都不錯，但還可以更好，而將迎接首次世錦賽，陳傑希望能把心態調整到比亞錦賽更好，「這次比賽場地跟亞錦賽相同，比較熟悉心情也會更穩定，臨場發揮就看心態調適的如何。」

這次世錦賽陳傑最主要目標就是要取得東京奧運參賽門票，東奧400公尺跨欄參賽標是48秒90，而今年4月的亞錦賽陳傑跑出48秒92，只與達標差0.02秒，「（世錦賽）我就當作只有一次機會去跑，以突破個人最佳，朝東京奧運資格去拚。」

陳傑（右）在秋季盃男子400公尺跨欄摘金。記者毛琬婷／攝影
陳傑（右）在秋季盃男子400公尺跨欄摘金。記者毛琬婷／攝影
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陳傑利用秋季盃找回比賽感覺。記者毛琬婷／攝影
陳傑利用秋季盃找回比賽感覺。記者毛琬婷／攝影
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世錦賽田徑楊俊瀚

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