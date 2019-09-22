全運會划船石門水庫競技 桃園輕量級首奪金

2019-09-22 19:37 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



108全國運動會在桃園，今天進行划船第2日賽事，相較昨天下雨，今天陰天無雨，比賽場地阿姆坪水域風浪平穩，非常適合划船比賽。地主桃園隊黃金源、張旨勛、江紳豪及石宇興在輕量級4人單槳奪首金，2016里約奧運國手新北市黃義婷也搶下女子組單人雙槳金牌。

台北市許文川、蔡御仲再度搭檔拿下輕量級雙人雙槳金牌，寫下5連霸，傳統強隊南投縣黃靖尹、汪明輝在男子組雙人雙槳一如預期摘金。

黃義婷也於2018亞運獲得單人雙槳銀牌，她很高興今天完成自己的連霸目標，也為新北市划出全運會第一金，這次賽前兩天才來到賽會場地，過去沒有在阿姆坪訓練的經驗，每個場地都有自己的特色，選手要能夠去適應，能奪金等於達成對自己的期許。

黃義婷說，3周前參加奧地利世錦賽時狀況其實更好，10月將赴韓國參加亞錦賽，會在比賽前把自己調整到最佳狀態。