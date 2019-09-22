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全運會划船石門水庫競技 桃園輕量級首奪金

2019-09-22 19:37聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

108全國運動會在桃園，今天進行划船第2日賽事，相較昨天下雨，今天陰天無雨，比賽場地阿姆坪水域風浪平穩，非常適合划船比賽。地主桃園隊黃金源、張旨勛、江紳豪及石宇興在輕量級4人單槳奪首金，2016里約奧運國手新北市黃義婷也搶下女子組單人雙槳金牌。

台北市許文川、蔡御仲再度搭檔拿下輕量級雙人雙槳金牌，寫下5連霸，傳統強隊南投縣黃靖尹、汪明輝在男子組雙人雙槳一如預期摘金。

黃義婷也於2018亞運獲得單人雙槳銀牌，她很高興今天完成自己的連霸目標，也為新北市划出全運會第一金，這次賽前兩天才來到賽會場地，過去沒有在阿姆坪訓練的經驗，每個場地都有自己的特色，選手要能夠去適應，能奪金等於達成對自己的期許。

黃義婷說，3周前參加奧地利世錦賽時狀況其實更好，10月將赴韓國參加亞錦賽，會在比賽前把自己調整到最佳狀態。

全運會划船賽至今天，台北市表現最亮眼一舉拿下4金1銅，南投縣1金2銀1銅、新北市1金2銀、台南市1金1銀3銅、地主隊桃園市1金，另台中市2銀1銅、宜蘭縣也拿下1銀2銅，明後兩天還有男子組4人單槳、輕量級單人雙槳、單人雙槳、8人單槳有舵手，及女子組雙人雙槳、輕量級雙人雙槳、4人單槳、4人雙槳等賽事，歡迎前往阿姆坪生態公園一起為選手加油。詳細決賽成績可至官網「決賽成績」專區查詢，網址：https://sport108.tycg.gov.tw/Module/Pages/Index.php?ID=26。

比賽在石門水庫阿姆坪進行，常常可以看見選手扛著船上岸畫面。圖／桃園市政府新聞處提...
比賽在石門水庫阿姆坪進行，常常可以看見選手扛著船上岸畫面。圖／桃園市政府新聞處提供
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選手不但在水上同心協力，上岸一樣合力扛船回休息區。圖／桃園市政府新聞處提供
選手不但在水上同心協力，上岸一樣合力扛船回休息區。圖／桃園市政府新聞處提供
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桃園地主隊獲第一金。圖／桃園市政府新聞處提供
桃園地主隊獲第一金。圖／桃園市政府新聞處提供
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阿姆坪今天天氣舒適，選手能發揮。圖／桃園市政府新聞處提供
阿姆坪今天天氣舒適，選手能發揮。圖／桃園市政府新聞處提供
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全運會世錦賽里約奧運

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