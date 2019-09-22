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海碩男網／直落二退美國組合 胖鵬配完成二連霸

2019-09-22 17:41聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

楊宗樺（左）與謝政鵬在海碩盃成功完成二連霸。圖／海碩整合行銷提供
楊宗樺（左）與謝政鵬在海碩盃成功完成二連霸。圖／海碩整合行銷提供
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2019高雄海碩網球公開賽今天進行最終日賽程，尋求男雙二連霸的地主希望「胖鵬配」楊宗樺謝政鵬，冠軍賽碰上第四種子的美國組合金恩（Even King）／瑞斯 （Hunter Reese），最終耗時85分鐘以6：4、7：6（7：4）勝出，打下賽史第三冠。

曾在2015、18年合拍打下海碩盃男雙金盃的「胖鵬配」，今年再度前來挑戰，位列大會第三種子的台灣組合前兩輪都以直落二過關，昨天四強賽遇上南韓組合南智惺／宋敏圭，在決勝盤「超級搶十」才驚險勝出，連兩年挺進最終戰。

肩負台將最後希望的「胖鵬配」今天面對美國組合爭奪榮耀，首盤前8局雙方互保發球局，關鍵第9局楊宗樺／謝政鵬把握破發機會，成功破發，盤末自己的發球局也成功守住，以6：4先下一城。

次盤楊宗樺／謝政鵬在第2、4局的發球局接連失守，一度陷入5：2的落後，不過「胖鵬配」展現韌性，第9、11局連續破發成功，反倒取得6：5的「聽牌」優勢，不過第12局「胖鵬配」錯失良機，也讓對手將比賽逼至「搶七」決勝局，

「搶七」決勝局雙方展開拉鋸，4：4時「胖鵬配」把握機會連下3分，最終以直落二盤奪冠，連兩年在高雄巨蛋登頂，賽前海碩集團總裁韓國福宣布奪冠獎金9300美元直接加倍，兩人都可拿到約台幣29萬元的冠軍獎金。

謝政鵬楊宗樺海碩盃

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