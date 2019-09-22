大陸羽賽／小戴先盛後衰失冠 下周仍將重返球后

2019-09-22 15:31 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



雖然無緣本季第3冠，戴資穎下周仍將重返球后寶座。 新華社 分享 facebook

小戴先盛後衰，以21：14、17：21、18：21不敵馬琳落敗，屈居亞軍。 圖／Badminton photo 分享 facebook

四強賽展現「強心臟」逆轉拍落地主陳雨菲、確定下周將重返世界球后寶座，我國羽球「一姊」戴資穎今天繼續在中國羽球公開賽女單冠軍賽出賽，碰上傷後復出、尋求二連霸的前西班牙球后馬琳（Carolina Marin），小戴先盛後衰，以21：14、17：21、18：21落敗，屈居亞軍。

戴資穎此役對手是自膝蓋十字韌帶撕裂傷勢復出且要尋求二連霸的馬琳，西班牙前球后在今年一月的印尼名人賽遭遇右膝傷勢打擊，缺陣8個月後復出，復出首戰的越南公開賽僅「一輪遊」，但在第二站的中國羽球公開賽卻接連打下日本奧原希望、地主好手何冰嬌等人，闖進決賽。

雙姝過去11度交手，戴資穎取得7勝4負的對戰優勢，且近期更是取得6連勝，兩人最近一次交手是在去年11月的香港賽，而上一次小戴吞下敗仗已是在2015年的杜拜年終賽。

開賽雙方相互拉鋸，5：5後戴資穎連下2分要回領先，之後雖然面對馬琳一路緊咬，小戴仍展現絕佳穩定性，穩住領先優勢，並在比賽中段擴大領先分差，以21：14先下一城。

握有一局領先優勢的戴資穎，次局一下場就連拿4分取得領先，不過在12：8時小戴出現亂流，連掉4分被對手追上，隨後雙方展開拉鋸，15平後馬琳連下3分，小戴一度追到1分差卻又出現失誤，讓馬琳以21：17扳回一城。

決勝局前段戴資穎多握有領先優勢，不過數度遭馬琳追平，10：9領先時戴資穎連掉3分，一度讓對手取得14：11領先，儘管一度追到1分差，又因失誤失分，讓馬琳取得19：13領先，不過戴資穎展現韌性連追4分，也靠著網前幸運球化解一個冠軍點，但最終自己回球出界，在超過一小時的三局大戰中落敗，也讓馬琳完成二連霸。

雖然無緣本季第3冠，本周戴資穎仍可收穫1萬200分的積分，下周世界積分來到9萬3045分，一舉超越山口茜、陳雨菲、奧原希望，生涯第3次登上球后寶座。

小戴磨盤落後時狂追分，握拳為自己打氣。 圖／Badminton photo 分享 facebook