親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
恰是傳奇
台將征戰日職
MLB
棒球
猿隊轉賣樂天
NBA
籃球
棒協賽事特報
綜合
路跑

驚！「覺醒音樂祭」主辦者「覺醒藝術」 聲請破產

狂做腹肌運動還是消不了鮪魚肚？專家：訓練方式錯了

運動筆記【賽事】2019 礁溪溫泉馬 賽道景點攻略十字韌帶手術後復健，不只肌力和活動度
健行筆記【新北烏來區】美鹿山南峰、美鹿山、拔刀爾山半天岩.仁義潭【靈犬帶路 修慧祈福】
NBAManu Ginobili戴假髮現身 (2019超級企鵝名人賽)明星與他們的NBA故事｜Feat. 田壘 (下)

大陸羽賽／小戴先盛後衰失冠 下周仍將重返球后

2019-09-22 15:31聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

雖然無緣本季第3冠，戴資穎下周仍將重返球后寶座。 新華社
雖然無緣本季第3冠，戴資穎下周仍將重返球后寶座。 新華社
分享

小戴先盛後衰，以21：14、17：21、18：21不敵馬琳落敗，屈居亞軍。 圖／...
小戴先盛後衰，以21：14、17：21、18：21不敵馬琳落敗，屈居亞軍。 圖／Badminton photo
分享

四強賽展現「強心臟」逆轉拍落地主陳雨菲、確定下周將重返世界球后寶座，我國羽球「一姊」戴資穎今天繼續在中國羽球公開賽女單冠軍賽出賽，碰上傷後復出、尋求二連霸的前西班牙球后馬琳（Carolina Marin），小戴先盛後衰，以21：14、17：21、18：21落敗，屈居亞軍。

戴資穎此役對手是自膝蓋十字韌帶撕裂傷勢復出且要尋求二連霸的馬琳，西班牙前球后在今年一月的印尼名人賽遭遇右膝傷勢打擊，缺陣8個月後復出，復出首戰的越南公開賽僅「一輪遊」，但在第二站的中國羽球公開賽卻接連打下日本奧原希望、地主好手何冰嬌等人，闖進決賽。

雙姝過去11度交手，戴資穎取得7勝4負的對戰優勢，且近期更是取得6連勝，兩人最近一次交手是在去年11月的香港賽，而上一次小戴吞下敗仗已是在2015年的杜拜年終賽。

開賽雙方相互拉鋸，5：5後戴資穎連下2分要回領先，之後雖然面對馬琳一路緊咬，小戴仍展現絕佳穩定性，穩住領先優勢，並在比賽中段擴大領先分差，以21：14先下一城。

握有一局領先優勢的戴資穎，次局一下場就連拿4分取得領先，不過在12：8時小戴出現亂流，連掉4分被對手追上，隨後雙方展開拉鋸，15平後馬琳連下3分，小戴一度追到1分差卻又出現失誤，讓馬琳以21：17扳回一城。

決勝局前段戴資穎多握有領先優勢，不過數度遭馬琳追平，10：9領先時戴資穎連掉3分，一度讓對手取得14：11領先，儘管一度追到1分差，又因失誤失分，讓馬琳取得19：13領先，不過戴資穎展現韌性連追4分，也靠著網前幸運球化解一個冠軍點，但最終自己回球出界，在超過一小時的三局大戰中落敗，也讓馬琳完成二連霸。

雖然無緣本季第3冠，本周戴資穎仍可收穫1萬200分的積分，下周世界積分來到9萬3045分，一舉超越山口茜、陳雨菲、奧原希望，生涯第3次登上球后寶座。

小戴磨盤落後時狂追分，握拳為自己打氣。 圖／Badminton photo
小戴磨盤落後時狂追分，握拳為自己打氣。 圖／Badminton photo
分享

馬琳與小戴賽後相擁惺惺相惜。 圖／Badminton photo
馬琳與小戴賽後相擁惺惺相惜。 圖／Badminton photo
分享

戴資穎

相關新聞

田徑／世錦賽前試身手 楊俊瀚秋季盃輕鬆破大會

2019-09-22 13:18

拉沃盃／蠻牛指導費爸贏球 壓軸戰合拍拚3連霸

2019-09-22 10:42

英超／衛冕軍曼城狂轟 18分鐘進5球破紀錄

2019-09-22 13:26

舉重／郭婞淳世錦賽雙金 舉破世界紀錄

2019-09-22 00:58

大陸羽賽／戴資穎將重返球后 對決前球后爭冠

2019-09-22 00:50

海碩男網／台將希望「胖鵬配」 抗美國拚2連霸

2019-09-21 23:58

籃網球／台灣國際邀請賽高雄登場 中華隊暫居第2

2019-09-21 23:46

男排亞錦賽／中華隊痛宰大陸獲第5 創22年來最佳

2019-09-21 23:02

國際輪椅舞蹈在雲林開賽 蔡英文、王金平為台灣隊加油

2019-09-21 22:24

舉重／郭婞淳挺舉、總和改寫世界紀錄 奪2金1銀

2019-09-21 20:49

泛太平洋女網／大小詹擊敗謝家姊妹 奪本季女雙第4冠

2019-09-21 20:10

泛太平洋網賽／詹、謝姊妹檔爭冠 雙打決賽台灣內戰

2019-09-21 17:28

3對3／電信女籃公益賽造訪府城 明年預約台東場

2019-09-21 16:34

泛太平洋女網／謝淑薇、謝語倢闖決賽 拚姊妹搭檔首冠

2019-09-21 15:47

大陸羽賽／戴資穎逆轉陳雨菲 將重返球后寶座

2019-09-21 13:59

大陸羽賽／西班牙馬琳進決賽 有望對決戴資穎

2019-09-21 12:16

桌球亞錦賽／僅團體賽2銅 台將單雙打皆落馬

2019-09-21 00:05

海碩盃網球賽／男雙決賽 有望上演「寶島內戰」

2019-09-21 00:02

大陸羽賽／小戴今4強戰對決陳雨菲 贏家登球后

2019-09-20 23:59

大陸羽賽／33分鐘速勝晉4強 戴資穎下役對陳雨菲拚返球后

2019-09-20 20:54

桌球亞錦賽／廖振珽不敵前大陸球王 中華隊兩銅作收

2019-09-20 18:55

桌球亞錦賽／天才少年、少女擋道 陳建安、鄭怡靜單打止步

2019-09-20 18:21

完備學校體育人才照顧 體育署校園運動防護成果發表

2019-09-20 18:19

籃網球／國際邀請賽高雄登場 中華隊力抗亞洲四強

2019-09-20 17:43

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

舉重／郭婞淳挺舉、總和改寫世界紀錄 奪2金1銀

2019-09-21 20:49

NBA／更明確定義走步 聯盟新增「收球步」解釋

2019-09-22 11:40

NBA／表演賽吉諾布里戴假髮 鄧肯現身影片調侃

2019-09-22 11:35

大陸羽賽／小戴先盛後衰失冠 下周仍將重返球后

2019-09-22 15:31

NBA／黃蜂預估總值持續上揚 喬丹釋股進帳驚人

2019-09-22 12:20

泛太平洋女網／大小詹擊敗謝家姊妹 奪本季女雙第4冠

2019-09-21 20:10

大陸羽賽／戴資穎將重返球后 對決前球后爭冠

2019-09-22 00:50

NBA／不讓詹皇專美於前 韋德兒子也秀灌籃身手

2019-09-21 17:22

MLB／史丹頓回歸後首轟 派克斯頓「十全十美」

2019-09-22 07:45

男排亞錦賽／中華隊痛宰大陸獲第5 創22年來最佳

2019-09-21 23:02

日職／宋家豪連15戰無失分 巨人央聯封王

2019-09-21 20:27

NBA／強森、巴克利齊發聲 看好西蒙斯大爆發

2019-09-22 11:22

舉重／郭婞淳世錦賽雙金 舉破世界紀錄

2019-09-22 00:58

NBA／百萬援助巴哈馬 湯普森：川普言論令我痛心

2019-09-22 10:08

NBA／球員私下招募 雷納德與喬治「偷跑」

2019-09-22 09:34

恰是傳奇8／假球絕緣體 恰恰也是球迷最後底線

2019-09-22 10:22

中職／LamiGirls化身小魔女 球迷擠爆A19站

2019-09-21 18:38

中職／兄弟封王魔術數字 最快22日亮燈

2019-09-22 00:30

榮登世界盃最大贏家 魯比歐轉戰太陽盼再創高峰

2019-09-22 12:00

NBA／詹皇搭朗多效率差？ 主帥：新季會翻轉

2019-09-22 14:52

中職／前東家樂天來了 林恩宇期待複製室內練習場

2019-09-21 18:41

中職／紀錄延續計算 樂天將坐收隊史千勝紀錄

2019-09-22 09:45

NBA／帕克今夏退役：當今是控衛黃金世代

2019-09-22 12:02

中職／已加入投手訓練 林安可：明年是大挑戰

2019-09-21 17:43

日職／巨人慶央聯封王 20分鐘灑完3千罐啤酒

2019-09-22 09:25

MLB／勇士衛冕國聯東區 紅襪確定沒季後賽打

2019-09-22 00:15

MLB／天使當攔路虎 太空人美聯西區封王再等等

2019-09-22 11:35

中職／全猿主場引潮流 林智勝肯定Lamigo貢獻

2019-09-22 00:24

拉沃盃／蠻牛指導費爸贏球 壓軸戰合拍拚3連霸

2019-09-22 10:42

MLB／張育成打擊繳白卷 印地安人外卡告急

2019-09-22 10:46

中職／潘彥廷與楊晉豪相撞 兩人都送醫治療

2019-09-22 14:01

田徑／世錦賽前試身手 楊俊瀚秋季盃輕鬆破大會

2019-09-22 13:18

中職／因肩傷缺席近4個月 邱浩鈞球季尾聲歸隊

2019-09-21 18:40

MLB／拉米瑞茲緊急回歸救隊 張育成仍有望上場

2019-09-22 14:54

12強賽／中職負責辦理保險 棒協負擔出場費

2019-09-21 19:11

籃球／「俠獸對決」再現 林志傑、田壘尬三對三

2019-09-21 23:50

泛太平洋網賽／詹、謝姊妹檔爭冠 雙打決賽台灣內戰

2019-09-21 17:28

南迴公路路跑…僅此一次 報名要快

2019-09-21 23:29

FIBA 3X3高雄挑戰賽 陳其邁：恭喜女籃進入奧運資格賽

2019-09-21 19:18

女籃／印度亞洲盃拚4強 黃湘婷：對南韓關鍵

2019-09-21 18:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top