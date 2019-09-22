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英超／衛冕軍曼城狂轟 18分鐘進5球破紀錄

2019-09-22 13:26台灣醒報 台北報導

英超衛冕軍曼城把上一輪意外輸球的氣出在沃特福德身上，單場狂進8球，連身為後衛的奧...
英超衛冕軍曼城把上一輪意外輸球的氣出在沃特福德身上，單場狂進8球，連身為後衛的奧塔門迪都上前進球，團隊一同慶祝。 美聯社
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上一輪爆冷輸給弱隊後，英超衛冕軍曼城把怒氣憋到本週對手身上，21日晚間狂灌8球血虐沃特福德，邊翼好手B席爾瓦完成個人生涯首度帽子戲法（單場3球）。對火力強大、志在奪冠的曼城來說，上賽季有10場比賽打出5球以上的大比分勝利，這場8球還不是團隊紀錄，但開場18分鐘內就打出5：0，的確寫下英超史上最快5球的紀錄。

本季想挑戰英超三連霸的強權曼城隊開季不算順遂，最大競爭對手利物浦前5輪都沒犯錯，5戰全勝遙遙領先，曼城次輪由於碰上強敵熱刺，打出勉強能接受的和局，但有著不能再失掉積分壓力的曼城，卻在上週爆冷輸給本季剛升上英超的弱隊諾維奇，讓球隊急需一場大勝重振旗鼓。

8：0慘案

根據《英國電訊報》報導，來訪的沃特福德在本役之前，就是出了名的「怕曼城」，6場比賽被轟26球，而21日更加淒慘。開賽不到一分鐘，曼城中場核心「丁丁」德布勞內就傳出精彩的助攻，讓D席首開紀錄，隨後阿奎羅、馬赫雷斯、B席連番進球，4球落後的沃特福德似乎被打傻一樣，第18分鐘連曼城後衛奧塔門迪都飛奔門前得分，幫助曼城寫下英超史上最快進5球的紀錄。

下半場曼城前場特別放慢腳步，雖然丁丁瘋狂傳出精彩傳球，但頭號前鋒阿奎羅少見的連連失手，讓曼城得分效率「稍減」，下半場改成丁丁聯手B席的舞台，B席下半場一打響就踢進單場第2球、團隊第6球，60分鐘再接到丁丁從邊路傳過4名防守球員的精準助攻破門，個人首度在英超完成帽子戲法，丁丁最終自己殺進禁區踢進完美的世界波，讓比分定格在8：0。

曼城中場陣容完勝

《電訊報》分析，本役看出2隊中場的極大差距，沃特福德根本限制不住丁丁和D席的傳導，己方球員卻過不了對手防守中場羅德里這關，外媒指出，沃特福德中場陣容明明不弱，有著豪門搶著要的杜庫雷和法國老將卡普埃，而且是以4人中場面對曼城的3人中場，多打少的情況還被壓了一頭，沃特福德的「恐城症」看來已難解。

這場賽後評分，也是本季首度有球隊單場3人評分達到滿分，包含一球2助攻的丁丁、帽子戲法的B席和一球一助一造點的馬赫雷斯都是10.0的評分，這也是本季目前五大聯賽中最慘烈的一戰。

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英超利物浦羅德

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