拉沃盃／費爸、蠻牛今晚合體 歐洲隊拚3連霸

2019-09-22 10:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



星光熠熠的另類網壇盛會，瑞士日內瓦登場的拉沃盃（Laver Cup）網賽，22日壓軸好戲登場，「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）與西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），相隔一年將再度攜手雙打出擊，尋求歐洲隊三連霸。

今年邁入第三屆的拉沃盃以澳洲傳奇名將拉沃（Rod Laver）命名，由費德勒經紀公司TEAM8、巴西富豪雷曼（Jorge Paulo Lemann）、以及澳洲網協共同投資，網壇明星賽又結合洲際對抗賽制，讓球員、球迷趨之若鶩，首屆藉著「費納合體」打響名號。

昨日費德勒單打面對澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios），關鍵決勝局上演逆轉勝，6：7（5）、7：5、10：7帶走勝利，維持拉沃盃不敗紀錄，費德勒感謝納達爾簡單扼要的提點，「我很享受跟納達爾同隊感覺，我們幾乎想法一致。」

納達爾隨後也以6：3、7：6（1）擊退加拿大重砲洛尼奇（Milos Raonic），並接續和希臘新星西西帕斯（ Stefanos Tsitsipas）雙打出賽，但最終不敵基里洛斯與薩克（Jack Sock）組合，前兩天賽程結束，歐洲隊取得積分7：5領先。

最終日壓軸好戲，「費納組合」再度代表歐洲隊出賽，迎戰世界隊美國組合薩克／伊斯納（John Isner），重演兩年前布拉格戲碼，當年由費納勝出，不過伊斯納虎視眈眈尋求復仇，「我們有機會翻轉戰局，世界隊拚了，我們是來贏球的。」