親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
猿隊轉賣樂天
恰是傳奇
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
籃球
棒協賽事特報
綜合
路跑

花25元中千萬！ 5-6月統一發票千萬大獎還有八張未兌領

運動筆記【賽事】2019 礁溪溫泉馬 賽道景點攻略十字韌帶手術後復健，不只肌力和活動度
健行筆記【新北烏來區】美鹿山南峰、美鹿山、拔刀爾山半天岩.仁義潭【靈犬帶路 修慧祈福】
NBA明星與他們的NBA故事｜Feat. 田壘 (下)明星與他們的NBA故事｜Feat. 田壘 (上)

拉沃盃／費爸、蠻牛今晚合體 歐洲隊拚3連霸

2019-09-22 10:42聯合報 記者林宋以情╱即時報導

星光熠熠的另類網壇盛會，瑞士日內瓦登場的拉沃盃（Laver Cup）網賽，22日壓軸好戲登場，「瑞士特快車」費德勒Roger Federer）與西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），相隔一年將再度攜手雙打出擊，尋求歐洲隊三連霸。

今年邁入第三屆的拉沃盃以澳洲傳奇名將拉沃（Rod Laver）命名，由費德勒經紀公司TEAM8、巴西富豪雷曼（Jorge Paulo Lemann）、以及澳洲網協共同投資，網壇明星賽又結合洲際對抗賽制，讓球員、球迷趨之若鶩，首屆藉著「費納合體」打響名號。

昨日費德勒單打面對澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios），關鍵決勝局上演逆轉勝，6：7（5）、7：5、10：7帶走勝利，維持拉沃盃不敗紀錄，費德勒感謝納達爾簡單扼要的提點，「我很享受跟納達爾同隊感覺，我們幾乎想法一致。」

納達爾隨後也以6：3、7：6（1）擊退加拿大重砲洛尼奇（Milos Raonic），並接續和希臘新星西西帕斯（ Stefanos Tsitsipas）雙打出賽，但最終不敵基里洛斯與薩克（Jack Sock）組合，前兩天賽程結束，歐洲隊取得積分7：5領先。

最終日壓軸好戲，「費納組合」再度代表歐洲隊出賽，迎戰世界隊美國組合薩克／伊斯納（John Isner），重演兩年前布拉格戲碼，當年由費納勝出，不過伊斯納虎視眈眈尋求復仇，「我們有機會翻轉戰局，世界隊拚了，我們是來贏球的。」

納達爾費德勒Roger Federer

相關新聞

大陸羽賽／戴資穎將重返球后 對決前球后爭冠

2019-09-22 00:50

舉重／郭婞淳世錦賽雙金 舉破世界紀錄

2019-09-22 00:58

海碩男網／台將希望「胖鵬配」 抗美國拚2連霸

2019-09-21 23:58

籃網球／台灣國際邀請賽高雄登場 中華隊暫居第2

2019-09-21 23:46

男排亞錦賽／中華隊痛宰大陸獲第5 創22年來最佳

2019-09-21 23:02

國際輪椅舞蹈在雲林開賽 蔡英文、王金平為台灣隊加油

2019-09-21 22:24

舉重／郭婞淳挺舉、總和改寫世界紀錄 奪2金1銀

2019-09-21 20:49

泛太平洋女網／大小詹擊敗謝家姊妹 奪本季女雙第4冠

2019-09-21 20:10

泛太平洋網賽／詹、謝姊妹檔爭冠 雙打決賽台灣內戰

2019-09-21 17:28

3對3／電信女籃公益賽造訪府城 明年預約台東場

2019-09-21 16:34

泛太平洋女網／謝淑薇、謝語倢闖決賽 拚姊妹搭檔首冠

2019-09-21 15:47

大陸羽賽／戴資穎逆轉陳雨菲 將重返球后寶座

2019-09-21 13:59

大陸羽賽／西班牙馬琳進決賽 有望對決戴資穎

2019-09-21 12:16

桌球亞錦賽／僅團體賽2銅 台將單雙打皆落馬

2019-09-21 00:05

海碩盃網球賽／男雙決賽 有望上演「寶島內戰」

2019-09-21 00:02

大陸羽賽／小戴今4強戰對決陳雨菲 贏家登球后

2019-09-20 23:59

大陸羽賽／33分鐘速勝晉4強 戴資穎下役對陳雨菲拚返球后

2019-09-20 20:54

桌球亞錦賽／廖振珽不敵前大陸球王 中華隊兩銅作收

2019-09-20 18:55

桌球亞錦賽／天才少年、少女擋道 陳建安、鄭怡靜單打止步

2019-09-20 18:21

完備學校體育人才照顧 體育署校園運動防護成果發表

2019-09-20 18:19

籃網球／國際邀請賽高雄登場 中華隊力抗亞洲四強

2019-09-20 17:43

爭取公平機制 ELEVEN SPORTS盼有線電視一起提升

2019-09-20 17:01

羽球／全民會長盃近2千人參賽 青少年好手國際交流提升水平

2019-09-20 15:44

大陸羽賽／小指掛彩不敵安東森 周天成無緣4強

2019-09-20 14:05

中華奧會主席林鴻道談職業運動 讓球迷進場不只看一場球

2019-09-20 13:19

足球／亞洲大學賽中華隊休兵 日韓鯨吞對手

2019-09-20 13:17

延長到2021年！新航宣布繼續冠名贊助F1新加坡大獎賽

2019-09-20 11:00

比柯P福祿猴還醜！冬奧吉祥物出爐 網友吐槽：前無古人

2019-09-20 11:00

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

大陸羽賽／戴資穎逆轉陳雨菲 將重返球后寶座

2019-09-21 13:59

舉重／郭婞淳挺舉、總和改寫世界紀錄 奪2金1銀

2019-09-21 20:49

MLB／張育成敲二壘安 印地安人淘汰紅襪

2019-09-21 11:20

NBA／林書豪昔戰友確定升官 費爾茲成奧斯汀馬刺總管

2019-09-21 13:06

NBA／正式續約老鷹 卡特連戰22季創新紀錄

2019-09-21 11:35

NBA／爵士解除服裝禁令 教頭：米契爾要穿超短褲也行

2019-09-21 13:09

NBA／贏兩冠還不開心 魔術強森：杜蘭特能在哪快樂？

2019-09-21 11:08

大陸羽賽／西班牙馬琳進決賽 有望對決戴資穎

2019-09-21 12:16

泛太平洋女網／大小詹擊敗謝家姊妹 奪本季女雙第4冠

2019-09-21 20:10

大陸羽賽／戴資穎將重返球后 對決前球后爭冠

2019-09-22 00:50

NBA／火箭體驗UFC訓練 哈登、衛少滿意成效

2019-09-21 12:18

NBA／勇士湯普森豪氣 送帕楚利亞名貴汽車做退休禮

2019-09-21 16:48

MLB／朱立人跟瘋真人開箱 戰友張育成直言好酷

2019-09-21 15:10

男排亞錦賽／中華隊痛宰大陸獲第5 創22年來最佳

2019-09-21 23:02

日職／宋家豪連15戰無失分 巨人央聯封王

2019-09-21 20:27

MLB／沙巴西亞轉牛棚 洋基教頭：盼成季後賽要角

2019-09-21 16:17

中職／猿隊變樂天 林智勝先預訂明年商品

2019-09-21 16:57

NBA／不讓詹皇專美於前 韋德兒子也秀灌籃身手

2019-09-21 17:22

NBA／為愛子替同志平權發聲 韋德宣導反歧視騷擾霸凌

2019-09-21 12:27

舉重／郭婞淳世錦賽雙金 舉破世界紀錄

2019-09-22 00:58

中職／LamiGirls化身小魔女 球迷擠爆A19站

2019-09-21 18:38

MLB／史丹頓回歸後首轟 派克斯頓「十全十美」

2019-09-22 07:45

中職／前東家樂天進軍中職 林恩宇期待複製室內練習場

2019-09-21 18:41

泛太平洋女網／謝淑薇、謝語倢闖決賽 拚姊妹搭檔首冠

2019-09-21 15:47

中職／已加入投手訓練 林安可：明年是大挑戰

2019-09-21 17:43

籃球／世界盃失利 傳聞大陸隊郭艾倫「吃不下飯」都是假

2019-09-21 16:29

中職／延賽成猿隊主場最終戰 挑戰本季票房紀錄

2019-09-21 15:48

中職／兄弟封王魔術數字 最快22亮燈

2019-09-22 00:30

中職／前東家猿隊轉賣 林智勝喊可惜

2019-09-21 16:33

MLB／勇士衛冕國聯東區 紅襪確定沒季後賽打

2019-09-22 00:15

中職／全猿主場引潮流 林智勝肯定Lamigo貢獻

2019-09-22 00:24

MLB／張育成回首棒球路 最感謝國中教練王國慶

2019-09-21 13:13

MLB／柯瑞亞復出兩度開轟 太空人分區封王M1

2019-09-21 15:57

中職／因肩傷缺席近4個月 邱浩鈞球季尾聲歸隊

2019-09-21 18:40

泛太平洋網賽／詹、謝姊妹檔爭冠 雙打決賽台灣內戰

2019-09-21 17:28

NBA／球員私下招募 雷納德與喬治「偷跑」

2019-09-22 09:34

12強賽／中職負責辦理保險 棒協負擔出場費

2019-09-21 19:11

MLB／今日戰績表 勇士擊敗巨人獲95勝國聯東區連霸

2019-09-21 12:56

NBA／百萬援助巴哈馬 湯普森：川普言論令我痛心

2019-09-22 10:08

籃球／「俠獸對決」再現 林志傑、田壘尬三對三

2019-09-21 23:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top