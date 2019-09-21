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海碩男網／台將希望「胖鵬配」 明抗美國組合拚2連霸

2019-09-21 23:58聯合報 記者林宋以情╱即時報導

2019高雄海碩網球公開賽，尋求雙打衛冕的地主希望「胖鵬配」楊宗樺謝政鵬，21日6：7(3)、6：4、10：6逆轉勝「南韓」南智惺／宋敏圭，連兩年闖進雙打決賽，單打冠軍將上演澳洲內戰，由米爾蒙（John Millman）迎戰波曼斯（Marc Polmans）。

「胖鵬配」本場遭遇嚴峻考驗，首盤雙方互保發球局，一路將戰局拉鋸至搶七，然而搶七小胖與A鵬在關鍵時刻失誤過多，讓出第一盤。次盤地主組合順利扳平戰局，決勝盤「超級搶十」兩位台將漸入佳境，延續氣勢與手感，逆轉成功，連續兩年闖入高雄海碩盃雙打決賽。

談到距離衛冕僅差最後一步，A鵬笑說，「試著用平常心去面對，希望明天不要有壓力，最重要的是去享受比賽當下。」小胖也呼籲球迷朋友踴躍進場為台灣選手加油。海碩集團韓國福總裁特別加碼「雙倍獎金」，只要胖鵬配奪冠，原先兩人須平分9300美元的雙打冠軍獎金，不用平分，一人獨得9300美元。

「費德勒殺手」米爾蒙，今天2：6、6：3、6：2逆轉勝加拿大好手迪艾茲（Steven Diez）。米爾蒙表示，「週日的決賽肯定會是一場體力與意志力的考驗，我會盡全力去爭取冠軍水晶球拍。」另役澳洲選手波爾曼（Marc Polmans），6：1、5：7、7：5激戰拍退葡萄牙選手費雷拉席爾瓦（Frederico Ferreira Silva）。

22日賽事最後一天下午2點開賽，雙打決賽率先登場，「胖鵬配」楊宗樺／謝政鵬迎戰「美國組合」Evan King／Hunter Reese，「胖鵬配」不僅力求衛冕，同時也將挑戰史無前例的海碩盃第三冠。隨後單打決賽由米爾蒙迎戰波曼斯，爭取成為澳洲史上首位在高雄海碩盃封王選手。

「費德勒殺手」John Millman三盤逆轉挺進決賽。圖／海碩整合行銷提供
「費德勒殺手」John Millman三盤逆轉挺進決賽。圖／海碩整合行銷提供
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去年冠軍「胖鵬配」楊宗樺／謝政鵬力拚衛冕。圖／海碩整合行銷提供
去年冠軍「胖鵬配」楊宗樺／謝政鵬力拚衛冕。圖／海碩整合行銷提供
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海碩盃謝政鵬楊宗樺

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