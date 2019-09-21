籃網球／台灣國際邀請賽高雄登場 中華隊暫居第2

2019-09-21 23:46 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



13年來台灣籃網球最大盛事，2019年台灣國際籃網球邀請賽，21日高雄市立社教館揭幕，我國派出國家隊和青年隊參賽，中華隊首日獲得一勝一負，戰績排名第二僅次馬來西亞。

開幕典禮由中華民國籃網球協會理事長楊忠和主持，楊忠和在致詞時感謝教育部體育署對運動發展的支持與鼓勵，新任亞洲籃網球總會會長的泰國籃網球總會會長席瑞瓦特（Datin Seri Narumon Siriwat），致詞時肯定我國對推展籃網球運動的付出與努力，並強調籃網球未來將推向亞洲室內運動會，有更為寬廣的發展道路。

比賽採單循環賽，由六隊輪番對陣。今天開幕式後隨即由地主中華隊首戰香港隊，集訓兩個月的中華隊拜地主優勢，以一路領先的優勢力取實力不惡的香港隊，最大差距曾領先7分之多，第3節時香港隊一度追上只落後2分，但中華隊穩札穩打，終場以28比25獲勝。

接著登場的中華青年隊是由鶯歌國中為主力，面對強敵泰國隊，一直處於落後的局面，終場以7比31落敗。

中華隊在稍事休息後，今天第二場對決最具冠軍相的馬來西亞隊，馬來西亞隊以老練的技術與禁區射球準度，讓中華隊無技可施，中華隊以9比41敗給馬來西亞。