男排亞錦賽／中華隊痛宰大陸獲第5 創22年來最佳

2019-09-21 23:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



伊朗德黑蘭舉行的2019年男排亞錦賽，中華隊今日5至6名排名賽迎戰中國大陸，中華隊25：16、23：25、25：20、25：16，局數3：1擊敗三度冠軍隊大陸獲第五，創下1997年第四名後最佳成績。

中華隊上屆亞錦賽第六作收，過去最佳是1983年、1997年兩度獲第四。早在14日晉級八強，收下明年東京奧運亞洲區資格賽門票的中華隊，八強淘汰賽不敵地主伊朗，無緣四強追平隊史最佳。

21日排名賽面對隊史三冠的大陸隊，大陸隊2013、2015年連兩屆獲銅，中華隊首局21：16後，連下4分25：16搶下首局，次局大陸隊扳平，不過中華隊次局中段拉出5：0攻勢，擴大領先優勢，順利取得聽牌。

第四局中華隊3：3後，拉出6：1攻勢，15：8後再度連續得分，連拿4分取得10分領先，重挫大陸士氣，奠定勝基，局數3：1獲勝，第5也是22年來最佳成績。大陸隊則是近四年連兩屆被拒於四強之外，且連續兩年第六作收。

第五度參加亞錦賽的陳建禎，改寫參賽最佳成績當然開心，但仍有惋惜，「還是很希望能進四強，也知道大家有這個實力，如果賽前的移訓，甚至有更充足的後勤資源或情蒐，我相信結果會不一樣。」

中華隊亞錦賽前赴山東移訓，但職業隊都不在國內，強度不足，中華排協秘書長鄭松益坦言是一大缺憾。針對明年1月大陸廣州奧運亞洲區資格賽，排協將和國訓中心爭取，將移訓地點、強度再拉高，「國訓中心初步同意，也支持我們的想法。畢竟備戰奧運資格賽，需要有一定強度對抗。」

明年1月大陸廣州奧運亞洲區資格賽，鄭松益傾向原班人馬出賽，「但仍得徵詢旅外球員、球團同意，球團放人才有機會。」