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3對3／電信女籃公益賽造訪府城 明年預約台東場

2019-09-21 16:34聯合報 記者林宋以情╱即時報導

中華電信女籃公益活動，第二度到台南舉辦公益盃三對三鬥牛賽。記者林宋以情／攝影
中華電信女籃公益活動，第二度到台南舉辦公益盃三對三鬥牛賽。記者林宋以情／攝影
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中華電信女籃愛與關懷公益活動，第二度造訪台南舉辦公益盃三對三鬥牛賽，21日台南市國民運動中心熱鬧登場，吸引超過600位大台南地區年輕好手前來同場競技，下周最後一站將造訪屏東，明年計畫規劃花東巡迴站，回饋偏鄉，並挖掘更多籃球好手。

中華電信女籃愛與關懷公益活動，自100年起，今年舉辦第九年，先後在苗栗、台南與屏東舉行，目前就讀台師大的林釵絹，以及畢業自HBL乙組壽山高中的黃子涵，皆為此公益活動所發現的籃球新星，黃子涵106學年幫助壽山高中HBL乙組封后，去年加入台師大，明年WSBL預計3月登場，黃子涵將成為電信女籃新血。

電信女籃今天全員到齊造訪府城，與三對三參賽好手互動外，另準備1小時基層籃球訓練站課程，指導後甲國中及建興國中的女籃隊基礎籃球技巧。從熱身、綜合基本動作訓練、防守、進攻，最後以分組五對五全場對抗賽檢視成效。

中華電信南區分公司副總經理洪煌龍特別到現場為選手加油，台南市市長黃偉哲也親臨現場，中華電信基金會副執行長高世威表示，推動基層籃球除了企業支持，也需要在地政府攜手合作，特別感謝台南市政府大力支持，「明年公益三對三活動計畫東部巡迴，尤其電信陣中不少球員都來自東部，也希望能造訪沒去過的台東，回饋偏鄉。」

HBL國民

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