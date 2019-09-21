泛太平洋女網／謝淑薇、謝語倢闖決賽 拚姊妹搭檔首冠

2019-09-21 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



謝淑薇（右）與謝語倢（左）挺進泛太平洋女網雙打決賽。圖／取自謝語倢FB 分享 facebook 泛太平洋女網賽，我國「一姐」謝淑薇雙打攜手胞妹謝語倢闖關，21日四強賽7：6（7，4）、1：6、10：5，擊敗烏克蘭琪切諾克（Nadiya Kichenok）／美國史皮爾絲（Abigail Spears）聯軍，挺進決賽，明日尋求姊妹搭檔WTA首冠。

謝淑薇單打無緣16強，不過雙打與胞妹連過三關，八強賽強勢拍退頭號種子，四強面對烏克蘭、美國聯軍，謝家姊妹首盤逼入搶七，在1：4落後情況下，連趕4分後來居上，7：4搶下勝利。

次盤謝家姊妹僅保住一個發球局，1：6拱手讓出。決勝搶十，謝淑薇／謝語倢重振旗鼓，開局就取得3：0，儘管「烏美聯軍」一度扳平戰局，但謝家姊妹賽末穩住陣腳，打出6：1致勝攻勢，10：5勝出。

另役四強賽稍後由詹家姊妹迎戰地主組合土居美咲／日比野菜緒，日比野菜緒上周才在廣島女網賽單打封后，若大小詹順利擊敗日本組合，決賽將上演「台灣內戰」，與謝淑薇／謝語倢爭冠。

謝淑薇與妹妹謝語倢，曾在2017年夏威夷女網賽攜手奪冠，不過該站為WTA125K系列賽，此站謝家姊妹將尋求搭檔WTA首冠。謝淑薇本季前四度雙打闖進決賽，奪冠率百分百，前四座都是和捷克搭檔史翠卡娃（Barbora Strycova）拿下，包括一座溫網冠軍，謝淑薇將尋求本季第五冠。