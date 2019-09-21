親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
猿隊轉賣樂天
恰是傳奇
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
籃球
棒協賽事特報
綜合
路跑

白開水保鮮期僅16小時？ 專家揭示6個健康喝水竅門

運動筆記【賽事】2019 礁溪溫泉馬 賽道景點攻略十字韌帶手術後復健，不只肌力和活動度
健行筆記半天岩.仁義潭【靈犬帶路 修慧祈福】0725-0730 能高安東軍 草原、湖泊、水鹿 最美
NBA明星與他們的NBA故事｜Feat. 田壘 (下)明星與他們的NBA故事｜Feat. 田壘 (上)

泛太平洋女網／謝淑薇、謝語倢闖決賽 拚姊妹搭檔首冠

2019-09-21 15:47聯合報 記者林宋以情╱即時報導

謝淑薇（右）與謝語倢（左）挺進泛太平洋女網雙打決賽。圖／取自謝語倢FB
謝淑薇（右）與謝語倢（左）挺進泛太平洋女網雙打決賽。圖／取自謝語倢FB
分享
泛太平洋女網賽，我國「一姐」謝淑薇雙打攜手胞妹謝語倢闖關，21日四強賽7：6（7，4）、1：6、10：5，擊敗烏克蘭琪切諾克（Nadiya Kichenok）／美國史皮爾絲（Abigail Spears）聯軍，挺進決賽，明日尋求姊妹搭檔WTA首冠。

謝淑薇單打無緣16強，不過雙打與胞妹連過三關，八強賽強勢拍退頭號種子，四強面對烏克蘭、美國聯軍，謝家姊妹首盤逼入搶七，在1：4落後情況下，連趕4分後來居上，7：4搶下勝利。

次盤謝家姊妹僅保住一個發球局，1：6拱手讓出。決勝搶十，謝淑薇／謝語倢重振旗鼓，開局就取得3：0，儘管「烏美聯軍」一度扳平戰局，但謝家姊妹賽末穩住陣腳，打出6：1致勝攻勢，10：5勝出。

另役四強賽稍後由詹家姊妹迎戰地主組合土居美咲／日比野菜緒，日比野菜緒上周才在廣島女網賽單打封后，若大小詹順利擊敗日本組合，決賽將上演「台灣內戰」，與謝淑薇／謝語倢爭冠。

謝淑薇與妹妹謝語倢，曾在2017年夏威夷女網賽攜手奪冠，不過該站為WTA125K系列賽，此站謝家姊妹將尋求搭檔WTA首冠。謝淑薇本季前四度雙打闖進決賽，奪冠率百分百，前四座都是和捷克搭檔史翠卡娃（Barbora Strycova）拿下，包括一座溫網冠軍，謝淑薇將尋求本季第五冠。

謝淑薇

相關新聞

大陸羽賽／戴資穎逆轉陳雨菲 將重返球后寶座

2019-09-21 13:59

大陸羽賽／西班牙馬琳進決賽 有望對決戴資穎

2019-09-21 12:16

3對3／電信女籃公益賽造訪府城 明年預約台東場

2019-09-21 16:34

桌球亞錦賽／僅團體賽2銅 台將單雙打皆落馬

2019-09-21 00:05

海碩盃網球賽／男雙決賽 有望上演「寶島內戰」

2019-09-21 00:02

大陸羽賽／小戴今4強戰對決陳雨菲 贏家登球后

2019-09-20 23:59

大陸羽賽／33分鐘速勝晉4強 戴資穎下役對陳雨菲拚返球后

2019-09-20 20:54

桌球亞錦賽／廖振珽不敵前大陸球王 中華隊兩銅作收

2019-09-20 18:55

桌球亞錦賽／天才少年、少女擋道 陳建安、鄭怡靜單打止步

2019-09-20 18:21

完備學校體育人才照顧 體育署校園運動防護成果發表

2019-09-20 18:19

籃網球／國際邀請賽高雄登場 中華隊力抗亞洲四強

2019-09-20 17:43

爭取公平機制 ELEVEN SPORTS盼有線電視一起提升

2019-09-20 17:01

羽球／全民會長盃近2千人參賽 青少年好手國際交流提升水平

2019-09-20 15:44

大陸羽賽／小指掛彩不敵安東森 周天成無緣4強

2019-09-20 14:05

中華奧會主席林鴻道談職業運動 讓球迷進場不只看一場球

2019-09-20 13:19

足球／亞洲大學賽中華隊休兵 日韓鯨吞對手

2019-09-20 13:17

延長到2021年！新航宣布繼續冠名贊助F1新加坡大獎賽

2019-09-20 11:00

比柯P福祿猴還醜！冬奧吉祥物出爐 網友吐槽：前無古人

2019-09-20 11:00

泛太平洋女網／詹、謝姊妹 挑戰決賽「寶島內戰」

2019-09-20 00:13

大陸羽賽／周天成、戴資穎突圍闖8強

2019-09-20 00:07

大陸羽賽／戴資穎、周天成突圍 轉播場拚4強

2019-09-19 22:37

海碩男網／錯失賽末點 地主希望莊吉生無緣8強

2019-09-19 22:11

大陸羽賽／直落二退日美女 戴資穎8強就位

2019-09-19 20:49

大陸羽賽／戴資穎假想敵 世錦賽金牌爆冷落馬

2019-09-19 18:11

泛太平洋女網／謝家姊妹拍下頭號種子 詹皓晴生日闖4強

2019-09-19 17:01

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

大陸羽賽／戴資穎逆轉陳雨菲 將重返球后寶座

2019-09-21 13:59

中職／桃猿新隊名 日媒證實：桃園樂天金鷲

2019-09-21 07:03

大陸羽賽／33分鐘速勝晉4強 戴資穎下役對陳雨菲拚返球后

2019-09-20 20:54

MLB／張育成敲二壘安打 印地安人淘汰紅襪

2019-09-21 11:20

NBA／林書豪昔戰友確定升官 費爾茲成奧斯汀馬刺總管

2019-09-21 13:06

NBA／與哈沃德爭先發 麥基：盼一起轟炸籃框

2019-09-21 09:05

中職／林靖凱客串投手 意外寫下另類紀錄

2019-09-20 19:09

大陸羽賽／小戴今4強戰對決陳雨菲 贏家登球后

2019-09-20 23:59

日職／宋家豪連14場出賽無失分 西武封王魔術數字再降

2019-09-20 20:33

NBA／柯瑞熱愛爆米花 勇士新主場特製逗趣壁畫

2019-09-20 17:22

恰是傳奇7／生涯又長又穩 「恰式打法」是關鍵

2019-09-21 09:54

NBA／隨柯瑞、格林腳步 勇士湯普森盼前進東奧

2019-09-21 09:46

NBA／正式續約老鷹 卡特連戰22季創新紀錄

2019-09-21 11:35

大陸羽賽／西班牙馬琳進決賽 有望對決戴資穎

2019-09-21 12:16

MLB／赫曼今年不再出賽 洋基季後賽輪值陷麻煩

2019-09-21 08:11

NBA／法小將世界盃表現驚豔 戈貝爾、佛尼爾出面掛保證

2019-09-20 17:25

NBA／愛女嫁入柯瑞家 瑞佛斯幽默公開對外孫期許

2019-09-21 12:13

中職／贏球模式只有一套 統一獅要力求改變

2019-09-20 17:53

NBA／羅德曼爆猛料 瑪丹娜曾出6億要我讓她懷孕

2019-09-20 16:58

NBA／贏兩冠還不開心 魔術強森：杜蘭特能在哪快樂？

2019-09-21 11:08

NBA／雷霆老搭檔再添一員 火箭預計簽約塞佛羅沙

2019-09-21 13:02

MLB／洋基美東封王 放眼世界大賽 教頭：我們無法阻擋

2019-09-20 23:58

桌球亞錦賽／天才少年、少女擋道 陳建安、鄭怡靜單打止步

2019-09-20 18:21

NBA／勇士有意挖角字母哥？外媒稱公鹿老神在在

2019-09-21 11:46

NBA／爵士解除服裝禁令 教頭：米契爾要穿超短褲也行

2019-09-21 13:09

桌球亞錦賽／廖振珽不敵前大陸球王 中華隊兩銅作收

2019-09-20 18:55

MLB／季前預測只排分區第4 勇士連2年稱霸國東

2019-09-21 10:25

中職／培養林安可成二刀流 獅隊向火腿隊取經

2019-09-20 18:53

MLB／大都會阿隆索50轟 大聯盟史上菜鳥第2人

2019-09-21 10:39

MLB／朱立人跟瘋真人開箱 戰友張育成直言好酷

2019-09-21 15:10

NBA／雷納德選擇快艇 教頭瑞佛斯：早有預感

2019-09-21 11:59

中職／林安可本季停機 明年「二刀流」搶新人王

2019-09-20 23:37

NBA／火箭體驗UFC訓練 哈登、衛少滿意成效

2019-09-21 12:18

MLB／百敗後續約馬丁利 基特：他是正確的人

2019-09-21 07:56

NBA／為愛子替同志平權發聲 韋德宣導反歧視騷擾霸凌

2019-09-21 12:27

MLB／執教生涯最美妙之處 波奇：看新秀初登板

2019-09-21 08:00

桌球亞錦賽／僅團體賽2銅 台將單雙打皆落馬

2019-09-21 00:05

NBA／禁止違規招募 罰款上看3.1億、調查高層通聯

2019-09-21 10:12

MLB／紅襪比賽打最久 教頭柯拉：對手更拖

2019-09-21 09:22

中職／新莊、桃園都因雨延賽

2019-09-20 17:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top