大陸羽賽／戴資穎逆轉陳雨菲 將重返球后寶座

2019-09-21 13:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



戴資穎重返球后。 勝利提供 分享 facebook

我國羽球「一姐」戴資穎在攸關重返球后寶座的大陸羽球公開賽女單四強賽，迎戰世界排名第二的地主好手陳雨菲，戴資穎以6：21、21：13、22：20逆轉勝出，確定在下周最新排名就能重返球后寶座。

在大陸常州登場的超級1000系列的中國羽球公開賽，總獎金100萬美元，戴資穎目前世界排名第四，過去與陳雨菲13次交手，戴資穎拿下12勝，唯一的落敗紀錄就是今年3月在全英公開賽；戴資穎今天不僅要尋求兩人對戰第13勝，若能擊敗陳雨菲，下周的積分也將超越在現任日本球后山口茜，重返世界第一寶座。

只是戴資穎在一開賽的失誤過多，遭陳雨菲迅速拉開分差，以6：21首局讓出；次局戴資穎很快找回手感，又在局末16：13之後連下5分，並以21：13扳回一城。

決勝局雙方比分互咬，小戴在7：7關鍵挑戰成功要回領先，但技術暫停前遭陳雨菲連下4分趕上。小戴在連丟7分後終於止血，追到11：14，並且在12：16之後善用節奏變化，虛攻結合網前小球，回敬6：0且超前比數，但陳雨菲隨即超前，還率先取得賽末點。

戴資穎在賽末再度展現強心臟，先用直線進攻化解陳雨菲的賽末點，隨後一舉連下3分逆轉勝，以6：21、21：13、22：20晉級決賽。

戴資穎的爭冠賽對手將是自膝蓋十字韌帶斷裂復出，且要尋求二連霸的前西班牙球后馬琳（Carolina Marin）。馬琳稍早在四強賽，以20：22、21：13、21：18逆轉擊敗日本高橋沙也加。

戴資穎在過去對戰馬琳是取得7勝4負優勢，近期更是取得6連勝，最近一次碰頭是去年11月的香港賽；而小戴上一次敗給馬琳，則是在2015年的杜拜年終賽。

戴資穎出賽。 勝利提供 分享 facebook 戴資穎。 勝利提供 分享 facebook

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