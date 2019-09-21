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大陸羽賽／西班牙馬琳進決賽 有望對決戴資穎

2019-09-21 12:16聯合報 記者劉肇育╱即時報導

馬琳挺進女單決賽。 新華社
馬琳挺進女單決賽。 新華社
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前西班牙球后馬琳（Carolina Marin）在年初的印尼名人賽中遭遇右膝前十字韌帶斷裂的嚴重傷勢，一度淡出球場，不過在這個月復出後，她的狀態持續加溫，這次在大陸公開賽更一路闖進到四強賽，並在今天以20：22、21：13、21：18逆轉擊敗日本高橋沙也加，距離二連霸僅差最後一勝。

世界排名曾衝上世界第一的馬琳，今年初在馬來西亞、印尼名人賽接連闖進決賽，排名一度來到第二名，不過在印尼名人賽決賽與印度塞娜（Saina Nehwal）的比賽中，她卻發生十字韌帶斷裂的傷勢黯然退賽，在休養半年後，排名也下滑到20名之外。

在本月初於越南公開賽復出後，馬琳卻在首輪就遭到泰國素尼達（Supanida Katethong）擊敗，傷勢復原狀況一度讓人擔憂，不過這次大陸公開賽志在衛冕的她，以非種子身份先在首輪拍落日本好手奧原希望，八強賽又狙殺了另一名種子球員何冰嬌，展現出絕佳狀態。

昨天擊敗地主好手何冰嬌後，馬琳也談到傷癒復出後的狀態，「我感覺到自己正在進步，但更重要的是我找回信心，我現在身體沒有任何的疼痛，所以我必須不斷地求進步。」

而今天在四強賽馬琳遭遇同樣一路過關斬將的非種子日本高橋沙也加，在首局被對手以22：20搶先拿下後，第二、三局馬琳則是在一路領先的情況下以21：13、21：18逆轉勝出，距離二連敗僅差最後一勝，而她決賽的對手將是我國一姐戴資穎與陳雨菲之戰的勝者。

戴資穎

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