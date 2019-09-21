世界盃橄欖球賽日本登場 經濟效益估逾千億台幣

2019-09-21 00:56 中央社 東京20日專電



首度在亞洲舉辦的世界盃橄欖球賽（Rugby World Cup）今天在日本東京登場，為期一個半月的比賽可吸引大批球迷，估計經濟效益高達約新台幣1250億元，尤其是啤酒消費量驚人。

4年一度、第9屆世界盃橄欖球賽今天在位於東京都調布市的東京體育場登場，日本隊首戰擊敗俄羅斯隊，讓喜愛橄欖球的日本人欣喜若狂。電視實況轉播的評論員表示，這是日本首度舉辦世界盃橄欖球賽，日本隊首戰就能奪勝，內心澎湃不已，感到既緊張又興奮。

開幕戰於今晚7時45分（台灣時間6時45分）開戰，日本國家代表隊的球衣上有櫻花標誌，所以有媒體稱呼選手是「櫻花鬥士」。為了替櫻花鬥士加油，從中午起穿著仿日本隊球衣的球迷陸續湧進東京體育場，還有一家4口穿球衣、戴精心設計的造型帽現身。日本球迷期待日本隊能挺進8強。

最靠近這座東京體育場的鐵路車站是「京王線」飛田給站，從車站到體育館沿路可看到有世界盃橄欖球賽標誌的布旗飄揚，也可看到穿著各國代表隊球衣的外籍球迷湧進。

本屆世界盃橄欖球賽組織委員會會長、佳能公司董事長御手洗富士夫17日在記者會上表示，大目標就是希望本屆比賽的所有會場都能場場客滿，達標的可能性很大。從札幌到熊本，共有12個舉行賽事的城市，組織委員會表示，觀賞門票總計180萬張，已賣出95%。

其中約50萬張是海外售票，將有大批歐美來的球迷湧進日本，為了觀賞球賽，將長期滯留日本，期間也可能到日本各地觀光。

昨天東京羽田國際機場就有志工為外籍旅客和球迷提供服務。這次舉辦球賽的12座城市總計有1萬3000名志工做導覽。

組織委員會去年公布的報告是，比賽會場的整建、球賽的營運、球迷消費等，經濟效益估計達4372億日圓（約新台幣1250億元），預測日本國內球迷的消費約160億日圓，訪日外籍客的消費為1057億日圓。

位於東京鄰縣神奈川縣橫濱市的橫濱國際綜合競技場包辦本屆世界盃橄欖球賽決賽與準決賽在內共7場比賽。日本銀行橫濱分行估算，球迷在橫濱市的住宿、餐飲等消費的經濟效益約有98億日圓。

本屆世界盃橄欖球賽官方旅行社JTB獨家販售觀賞球賽及住宿等的套裝旅遊商品幾乎銷售一空。

此外，喜歡邊觀賞球賽邊喝啤酒的球迷多，多家啤酒公司都大幅增產。有一家荷蘭的啤酒商9月的生產量增為去年9月的3.4倍，也準備於下個月在靠近橫濱國際綜合競技場的飯店增設平日7倍的啤酒桶數。

有世界盃橄欖球賽相關人士表示，啤酒需求量可能是世界盃足球賽的6倍。有別於商店的啤酒販售，組委會規劃在球場觀眾台上的酒促人員多達1600人。

組委會表示，本屆世界盃橄欖球賽為期一個月半的賽程共有48場比賽，與上屆2015年在英國舉辦時一樣。上屆比賽在球場內的啤酒消費量約130萬公升，本屆組委會估計，每場比賽約可販售10萬杯啤酒（每杯約350毫升）。

知名橄欖球衣品牌在日本的公司CANTERBURY OFNEWZEALAND JAPAN是負責製售日本國家代表隊球衣的公司，每件售價約一萬日圓的球衣從7月起銷售，一個月就銷售5萬件，今後預估銷售20萬件。

沒買到門票進場觀賞的球迷，可利用多處設置的大螢幕觀賽，像是調布車站前的廣場、JR有樂町車站前的廣場就設有大螢幕球迷區，讓球迷觀賽，各可容納4800人。