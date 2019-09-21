親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
猿隊轉賣樂天
恰是傳奇
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
籃球
棒協賽事特報
綜合
路跑
運動筆記漫威路跑報名資訊【教練！我想跑步！】週期化訓練：訓練課表是怎麼產生的？
健行筆記0725-0730 能高安東軍 草原、湖泊、水鹿 最美彰化/八卦山天空步道
NBA明星與他們的NBA故事｜Feat. 田壘 (下)明星與他們的NBA故事｜Feat. 田壘 (上)

世界盃橄欖球賽日本登場 經濟效益估逾千億台幣

2019-09-21 00:56中央社 東京20日專電

首度在亞洲舉辦的世界盃橄欖球賽（Rugby World Cup）今天在日本東京登場，為期一個半月的比賽可吸引大批球迷，估計經濟效益高達約新台幣1250億元，尤其是啤酒消費量驚人。

4年一度、第9屆世界盃橄欖球賽今天在位於東京都調布市的東京體育場登場，日本隊首戰擊敗俄羅斯隊，讓喜愛橄欖球的日本人欣喜若狂。電視實況轉播的評論員表示，這是日本首度舉辦世界盃橄欖球賽，日本隊首戰就能奪勝，內心澎湃不已，感到既緊張又興奮。

開幕戰於今晚7時45分（台灣時間6時45分）開戰，日本國家代表隊的球衣上有櫻花標誌，所以有媒體稱呼選手是「櫻花鬥士」。為了替櫻花鬥士加油，從中午起穿著仿日本隊球衣的球迷陸續湧進東京體育場，還有一家4口穿球衣、戴精心設計的造型帽現身。日本球迷期待日本隊能挺進8強。

最靠近這座東京體育場的鐵路車站是「京王線」飛田給站，從車站到體育館沿路可看到有世界盃橄欖球賽標誌的布旗飄揚，也可看到穿著各國代表隊球衣的外籍球迷湧進。

本屆世界盃橄欖球賽組織委員會會長、佳能公司董事長御手洗富士夫17日在記者會上表示，大目標就是希望本屆比賽的所有會場都能場場客滿，達標的可能性很大。從札幌到熊本，共有12個舉行賽事的城市，組織委員會表示，觀賞門票總計180萬張，已賣出95%。

其中約50萬張是海外售票，將有大批歐美來的球迷湧進日本，為了觀賞球賽，將長期滯留日本，期間也可能到日本各地觀光。

昨天東京羽田國際機場就有志工為外籍旅客和球迷提供服務。這次舉辦球賽的12座城市總計有1萬3000名志工做導覽。

組織委員會去年公布的報告是，比賽會場的整建、球賽的營運、球迷消費等，經濟效益估計達4372億日圓（約新台幣1250億元），預測日本國內球迷的消費約160億日圓，訪日外籍客的消費為1057億日圓。

位於東京鄰縣神奈川縣橫濱市的橫濱國際綜合競技場包辦本屆世界盃橄欖球賽決賽與準決賽在內共7場比賽。日本銀行橫濱分行估算，球迷在橫濱市的住宿、餐飲等消費的經濟效益約有98億日圓。

本屆世界盃橄欖球賽官方旅行社JTB獨家販售觀賞球賽及住宿等的套裝旅遊商品幾乎銷售一空。

此外，喜歡邊觀賞球賽邊喝啤酒的球迷多，多家啤酒公司都大幅增產。有一家荷蘭的啤酒商9月的生產量增為去年9月的3.4倍，也準備於下個月在靠近橫濱國際綜合競技場的飯店增設平日7倍的啤酒桶數。

有世界盃橄欖球賽相關人士表示，啤酒需求量可能是世界盃足球賽的6倍。有別於商店的啤酒販售，組委會規劃在球場觀眾台上的酒促人員多達1600人。

組委會表示，本屆世界盃橄欖球賽為期一個月半的賽程共有48場比賽，與上屆2015年在英國舉辦時一樣。上屆比賽在球場內的啤酒消費量約130萬公升，本屆組委會估計，每場比賽約可販售10萬杯啤酒（每杯約350毫升）。

知名橄欖球衣品牌在日本的公司CANTERBURY OFNEWZEALAND JAPAN是負責製售日本國家代表隊球衣的公司，每件售價約一萬日圓的球衣從7月起銷售，一個月就銷售5萬件，今後預估銷售20萬件。

沒買到門票進場觀賞的球迷，可利用多處設置的大螢幕觀賽，像是調布車站前的廣場、JR有樂町車站前的廣場就設有大螢幕球迷區，讓球迷觀賽，各可容納4800人。

橫濱

相關新聞

海碩盃網球賽／男雙決賽 有望上演「寶島內戰」

2019-09-21 00:02

桌球亞錦賽／僅團體賽2銅 台將單雙打皆落馬

2019-09-21 00:05

大陸羽賽／33分鐘速勝晉4強 戴資穎下役對陳雨菲拚返球后

2019-09-20 20:54

桌球亞錦賽／廖振珽不敵前大陸球王 中華隊兩銅作收

2019-09-20 18:55

桌球亞錦賽／天才少年、少女擋道 陳建安、鄭怡靜單打止步

2019-09-20 18:21

完備學校體育人才照顧 體育署校園運動防護成果發表

2019-09-20 18:19

籃網球／國際邀請賽高雄登場 中華隊力抗亞洲四強

2019-09-20 17:43

爭取公平機制 ELEVEN SPORTS盼有線電視一起提升

2019-09-20 17:01

羽球／全民會長盃近2千人參賽 青少年好手國際交流提升水平

2019-09-20 15:44

大陸羽賽／小指掛彩不敵安東森 周天成無緣4強

2019-09-20 14:05

中華奧會主席林鴻道談職業運動 讓球迷進場不只看一場球

2019-09-20 13:19

足球／亞洲大學賽中華隊休兵 日韓鯨吞對手

2019-09-20 13:17

延長到2021年！新航宣布繼續冠名贊助F1新加坡大獎賽

2019-09-20 11:00

比柯P福祿猴還醜！冬奧吉祥物出爐 網友吐槽：前無古人

2019-09-20 11:00

泛太平洋女網／詹、謝姊妹 挑戰決賽「寶島內戰」

2019-09-20 00:13

大陸羽賽／周天成、戴資穎突圍闖8強

2019-09-20 00:07

大陸羽賽／戴資穎、周天成突圍 轉播場拚4強

2019-09-19 22:37

海碩男網／錯失賽末點 地主希望莊吉生無緣8強

2019-09-19 22:11

大陸羽賽／直落二退日美女 戴資穎8強就位

2019-09-19 20:49

大陸羽賽／戴資穎假想敵 世錦賽金牌爆冷落馬

2019-09-19 18:11

泛太平洋女網／謝家姊妹拍下頭號種子 詹皓晴生日闖4強

2019-09-19 17:01

網球／拚東京奧運？ 費德勒鬆口「下月決定」

2019-09-19 16:46

大陸羽賽／王子維遭諶龍復仇 小戴將迎戰大堀彩

2019-09-19 14:23

大陸羽賽／拉鋸戰險勝黃宇翔 周天成挺進八強

2019-09-19 11:49

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

中職／樂天提出商標申請 新隊名呼之欲出

2019-09-20 12:41

MLB／洋基美東封王 布恩締造領軍兩季均達百勝

2019-09-20 09:30

NBA／威廉森起跳摸高紀錄不保 杜克大一後衛超越前輩

2019-09-20 13:11

NBA／不在乎福克斯恐遭冷凍 父親：美國隊可不付薪水

2019-09-20 11:25

大陸羽賽／33分鐘速勝晉4強 戴資穎下役對陳雨菲拚返球后

2019-09-20 20:54

NBA／柯瑞挑戰第3座MVP 皮本：沒理由他不該被看好

2019-09-20 12:00

從獨行俠簽下馬場雄大 看中國籃球罩門

2019-09-20 07:00

MLB／洋基有麻煩了 18勝赫曼家暴遭調查恐禁賽

2019-09-20 07:34

大陸羽賽／小指掛彩不敵安東森 周天成無緣4強

2019-09-20 14:05

NBA／季後賽與世界盃碰壁 安戴托昆波坦承得練三分

2019-09-20 12:23

MLB／前一晚等3小時沒封王 洋基球員凌晨一點才散場

2019-09-20 08:16

籃球／FIBA公佈世界排名 美國仍居首、澳洲躍升第3

2019-09-20 10:01

MLB／馬林魚本季最大驚奇 馬丁利保住飯碗了

2019-09-20 11:22

NBA／杜蘭特球衣定裝照曝光 籃網下周將展開訓練營

2019-09-20 11:03

全壘打中產階級大暴走 30轟打者數量創紀錄

2019-09-20 07:00

NBA／讓諾維茨基入股獨行俠 庫班：絕對有有這打算

2019-09-20 12:45

NBA／快艇營造團隊氣氛 打漆彈、搭船釣魚樣樣來

2019-09-20 12:28

NBA／羅德曼新紀錄片推出 感念湯瑪斯昔日提攜之恩

2019-09-20 17:26

NBA／大力駁斥巴特勒毒瘤說 瑞迪克：樂意再跟他搭檔

2019-09-20 13:15

NBA／盼唐斯師法約柯奇 訓練師：他可以成為7呎後衛

2019-09-20 13:45

NBA／法小將世界盃表現驚豔 戈貝爾、佛尼爾出面掛保證

2019-09-20 17:25

恰是傳奇6／擁4冠軍戒 近四度爭冠都失利成遺憾

2019-09-20 10:13

中職／林安可本季提前關機 保留明年爭取新人王資格

2019-09-20 16:25

中職／贏球模式只有一套 統一獅要力求改變

2019-09-20 17:53

中職／林靖凱客串投手 意外寫下另類紀錄

2019-09-20 19:09

SBL／原璞園大將簡浩轉戰裕隆 落腳第四支球隊

2019-09-20 16:20

NBA／羅德曼爆猛料 瑪丹娜曾出6億要我讓她懷孕

2019-09-20 16:58

MLB／印地安人連贏老虎17場 張育成先發未敲安

2019-09-20 11:02

MLB／張育成每天下苦功 練出身體超軟Q柔軟度

2019-09-20 11:33

MLB／勇士分區封王差一步 亞古納最期待滿21歲能喝酒了

2019-09-20 09:08

日職／宋家豪連14場出賽無失分 西武封王魔術數字再降

2019-09-20 20:33

MLB／今日戰績表 洋基吞天使奪百勝取得季後賽門票

2019-09-20 11:55

中職／培養林安可成二刀流 獅隊向火腿隊取經

2019-09-20 18:53

桌球亞錦賽／廖振珽不敵前大陸球王 中華隊兩銅作收

2019-09-20 18:55

桌球亞錦賽／天才少年、少女擋道 陳建安、鄭怡靜單打止步

2019-09-20 18:21

NBA／柯瑞熱愛爆米花 勇士新主場特製逗趣壁畫

2019-09-20 17:22

MLB／瑞佐神速復出還開轟 小熊仍輸紅雀吞3連敗

2019-09-20 15:27

羽球／全民會長盃近2千人參賽 青少年好手國際交流提升水平

2019-09-20 15:44

橄欖球世界盃日本開打 櫻之勇士要為全職業化奠基

2019-09-20 11:12

中職／新莊、桃園都因雨延賽

2019-09-20 17:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top