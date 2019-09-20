大陸羽賽／33分鐘速勝晉4強 戴資穎下役對陳雨菲拚返球后

2019-09-20 20:54 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



戴資穎晉4強。 勝利提供 分享 facebook 在女單前八種子已有六人落馬後，我國羽球一姐戴資穎今天在中國大陸公開賽女單八強賽遭遇泰國布莎南（Busanan Ongbumrungpan），她僅花33分鐘就以21：17、21：10直落二晉級四強，追平個人在此賽事的最佳成績。

BWF超級1000分系列賽的大陸羽球公開賽，這次女單種子在八強賽前就掉滿地，在今天上午第七種子大陸何冰嬌、第六種子依瑟儂（Ratchanok Intanon）都中箭落馬後，前八種子僅剩下戴資穎和大陸陳雨菲孤軍奮戰。

在陳雨菲下午率先擊敗泰國蓬帕威（Pornpawee Chochuwong）率先挺進四強後，戴資穎晚間也在八強賽對上另一名泰國選手布莎南，世界排名第18名的布莎南，這次比賽先是在首輪擊敗第八種子塞娜（Saina Nehwal），隨後又拍落南韓金佳恩挺進八強。

儘管生涯前10度與戴資穎對決吞下七敗，但布莎南仍在首局前段賽一度取得領先，不過在雙方戰成10：10平手後，戴資穎拉出一波6：1的攻勢擴大差距，並且以21：17率先搶下首局；第二局戴資穎則是在開局後就取得領先，雖然局中一度被反超比數，但靠著一波8：0攻勢奠定勝基，在比賽第33分鐘以21：10取得四強門票，追平個人在此賽事的最佳成績。

戴資穎四強賽的對手將是陳雨菲，兩人目前在世界排名上分居第四、二名，勝方將有機會在本周賽事結束後超越首輪出局的山口茜，登上世界球后寶座，而另外一組四強賽則由西班牙前球后馬琳對上日本高橋沙也加。